Vokietijoje išgelbėtas vyras, keturias dienas praleidęs sugedusiame lifte

2025 m. rugsėjo 8 d. 20:30
Šiaurės Vokietijoje iš sugedusio lifto buvo išlaisvintas aštuntąją dešimtį įpusėjęs vyras, kuris keturias dienas buvo jame įstrigęs be maisto, vandens ir galimybės išsikviesti pagalbą, pirmadienį pranešė policija.
Incidentas įvyko birželio pabaigoje Osnabriuko mieste esančiame vyro vienkiemyje.
Sugedus saugikliui, sugedo ir name įrengtas liftas, taip pat buvo išjungtas pagalbos iškvietimo mygtukas, paaiškino policijos atstovas spaudai.
Po keturių dienų vyrą rado jo sūnus, kuris nedelsdamas iškvietė pagalbos tarnybas. Gelbėtojai išlaisvino išsekusį vyrą, kuris nuo to laiko atsigavo ir „jaučiasi gerai“.
Valdžios institucijos pažymėjo, kad vyrui nepaprastai pasisekė likti gyvam, nes paprastai žmogus be vandens gali išgyventi tik apie tris dienas.
