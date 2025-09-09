„Hamas“ prisiėmė atsakomybę už mirtiną išpuolį Jeruzalėje

„Brigados „Al-Qassam“ prisiima atsakomybę už šaudymo išpuolį, kuris įvyko vakar (pirmadienį) ryte... netoli Ramoto gyvenvietės sankryžos, esančios mūsų mylimos Jeruzalės žemėse“, – savo pareiškime socialiniame tinkle „Telegram“ rašė brigadų „Ezzedine al-Qassam“ atstovai.
Pagal greitosios pagalbos medikų duomenis, pirmadienį Jeruzalėje autobusų stotelėje per šaudymą žuvo mažiausiai šeši žmonės: penki vyrai ir viena moteris.
Izraelio greitosios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ pranešė, kad keturios aukos buvo paskelbtos mirusiomis įvykio vietoje šiaurinėje Jeruzalėje, o vienas vyras ir moteris mirė nuo sužalojimų vėliau ligoninėje.
Kiti dvylika sužeistų žmonių buvo nuvežti į ligoninę, septyni iš jų buvo sunkiai sužeisti.
„Du teroristai atvyko automobiliu į Ramoto sankryžą Jeruzalėje ir pradėjo šaudyti į autobusų stotelę“, – pirmadienį pranešė vietos policija.
„Įvykio vietoje buvę apsaugos pareigūnas ir civilis nedelsdami sureagavo, atsakė ugnimi ir neutralizavo užpuolikus“, – pridūrė pareigūnai.
Gelbėjimo tarnyba „Zaka“ patvirtino, kad įtariami palestiniečių užpuolikai buvo nužudyti.
Netoli išpuolio vietos esančios autobusų stoties apsaugos darbuotojas Izraelio televizijos kanalui „Channel 13“ sakė, kad du ginkluoti vyrai įlipo į autobusą sankryžoje ir tada buvo paleisti šūviai. Jis sakė, kad autobusas buvo „suvarpytas kulkų“.
Nuo karo Gazoje pradžios prieš beveik dvejus metus padėtis Artimuosiuose Rytuose yra itin įtempta, o per tą laiką palestiniečiai ne kartą rengė išpuolius prieš izraeliečius.
Karas, kurį išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. palestiniečių smogikų teroristinis išpuolis prieš Izraelio pietines bendruomenes, palestiniečių pakrantės teritoriją didžiąja dalimi paliko griuvėsiais, o dešimtys tūkstančių Gazos gyventojų žuvo.
Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas po mirtino išpuolio Jeruzalėje pakartojo smerkiantis smurtą, pirmadienį pranešė Palestinos naujienų agentūra WAFA.
M. Abbasas pasmerkė „bet kokius išpuolius prieš palestiniečių ir izraeliečių civilius“, taip pat „visas smurto ir terorizmo formas“, teigiama pareiškime.
Tuo pačiu metu jis sakė, kad saugumas ir stabilumas regione gali būti pasiektas tik nutraukus Izraelio okupaciją palestiniečių teritorijose, sustabdžius tai, ką jis vadina „genocidu“ Gazos ruože, ir nutraukus Izraelio naujakurių „terorizmą“ Vakarų Krante.