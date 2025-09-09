Flotilė, plaukianti su tikslu nutraukti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą, savaitgalį atvyko į Tunisą, apie incidentą pranešta, kai laivai buvo prisišvartavę prie Sidi Bou Saido krantų.
Misijos, pasivadinusios „The Global Sumud Flotillla“ (GSF), organizatoriai socialiniuose tinkluose patvirtino, kad į vieną iš pagrindinių laivų, kaip įtariama, pataikė dronas, bet niekas nenukentėjo. Jie pasidalijo laivo stebėjimo kamerų įrašais, kuriuose girdimas dūzgimas ir paskui matyti šviesos blyksnis.
Pasak naujienų agentūros AFP žurnalisto, laivas buvo Tuniso vandenyse, kai jame kilo gaisras, bet jis buvo greitai užgesintas.
Vis dėlto gaisro priežastis nėra aiški, nes Tuniso nacionalinės gvardijos atstovas Houcemas Eddine'as Jebabli teigė, kad „dronų neaptikta“.
„Pirminiais duomenimis, užsidegė laive buvusios gelbėjimosi liemenės“, – sakė jis ir pridūrė, kad vyksta tyrimas.
Nacionalinė gvardija feisbuke tvirtino, kad pranešimai apie droną yra „visiškai nepagrįsti“, o gaisrą galėjo sukelti cigaretė.
Aktyvistas iš Brazilijos Thiago Avila instagrame paskelbė vaizdo įrašą, kuriame kitas flotilės narys teigia matęs droną. „Tai 100 proc. buvo dronas, numetęs bombą“, – vaizdo įraše sako jis.
„The Global Sumud Flotilla“ save apibūdina kaip nepriklausomą grupę, nesusijusią su jokia vyriausybe ar politine partija. Žodis „sumud“ arabų kalba reiškia „atsparumas“.
Tarp žinomų jos dalyvių yra Greta Thunberg, sekmadienį Tunise ji kreipėsi į palestiniečius palaikančius aktyvistus.
Izraelis jau užblokavo du aktyvistų bandymus – birželį ir liepą – laivais pristatyti pagalbą į Gazą. Jungtinės Tautos paskelbė bado padėtį kai kuriose Gazos Ruožo vietose ir perspėjo, kad pusei milijono žmonių gresia „katastrofiškos“ sąlygos.
TunisasGazaGazos Ruožas
Rodyti daugiau žymių