E. Macronas naujuoju premjeru paskyrė gynybos ministrą S. Lecornu
2025 m. rugsėjo 9 d. 21:18
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį paskyrė gynybos ministrą Sebastieną Lecornu naujuoju ministru pirmininku vietoj Francois Bayrou, kuris pareigose išbuvo vos devynis mėnesius, pranešė prezidentūra.
E. Macronas nurodė S. Lecornu „konsultuotis su parlamente atstovaujamomis politinėmis jėgomis, kad būtų priimtas valstybės biudžetas ir sudaryti susitarimai, būtini ateinančių mėnesių sprendimams priimti“, sakoma Eliziejaus rūmų pranešime.