Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

E. Macronas naujuoju premjeru paskyrė gynybos ministrą S. Lecornu

2025 m. rugsėjo 9 d. 21:18
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį paskyrė gynybos ministrą Sebastieną Lecornu naujuoju ministru pirmininku vietoj Francois Bayrou, kuris pareigose išbuvo vos devynis mėnesius, pranešė prezidentūra.
Daugiau nuotraukų (2)
E. Macronas nurodė S. Lecornu „konsultuotis su parlamente atstovaujamomis politinėmis jėgomis, kad būtų priimtas valstybės biudžetas ir sudaryti susitarimai, būtini ateinančių mėnesių sprendimams priimti“, sakoma Eliziejaus rūmų pranešime.
Emmanuelis MacronasPrancūzija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.