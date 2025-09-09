Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Iš Lenkijos – naujausia informacija dėl rugpjūtį nukritusio drono

2025 m. rugsėjo 9 d. 14:12
Lenkijos tyrėjai padarė išvadą, kad sekmadienį netoli Lenkijos sienos su Baltarusija rastas dronas, sprendžiant pagal jo nuolaužas, buvo be kovinės galvutės ir galėjo būti klaidinamojo tipo, antradienį pranešė „TVP World“.
Daugiau nuotraukų (2)
Klaidinamieji dronai paprastai naudojami siekiant nukreipti oro gynybos sistemų dėmesį nuo tikrojo puolimo ir yra plačiai naudojami Rusijos, šiai vykdant dronų atakas Ukrainoje.
Pirmadienį atliktas nuolaužų tyrimas patvirtino ankstesnius pranešimus, kad bepilotis orlaivis buvo be kovinės galvutės ir ant jo buvo kirilicos rašmenys.
„Dronas neturėjo jokių elementų, kurie leistų manyti, kad tai buvo karinis kovinis dronas“, – sakė apygardos prokuratūros atstovė spaudai, pridurdama, kad norint nustatyti tikslų objekto pobūdį, reikalingi tolesni ekspertų vertinimai.
Prokuratūros teigimu, drono nuolaužas aptikę pasienio pareigūnai buvo apklausti, o karo policija šiuo metu apklausia vietos gyventojus.
„(Incidentas – red. past.) įvyko gana toli nuo bet kokių pastatų, bet galbūt gyventojai galės mums suteikti informacijos apie trajektoriją ar kitas aplinkybes“, – sakė prokuratūros atstovė spaudai.
Pasak jos, pirmasis vaizdo įrašas jau buvo išanalizuotas, bet tyrimo komanda nori gauti visą vaizdo medžiagą, kurią gali turėti gyventojai.
Nors būta spėlionių, kad dronas į Lenkijos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos, prokurorai teigė negalintys tokių pranešimų patvirtinti.
Portalo „TVP World“ teigimu, Lenkijos gynybos ministerija antradienį atsisakė patvirtinti neoficialius pranešimus, kad Ukraina sekmadienį įspėjo Lenkijos valdžios institucijas apie artėjantį orlaivį.
Rugpjūtį dronas nukrito į kukurūzų lauką rytinėje Lenkijoje, sudegindamas pasėlius ir išdauždamas netoliese esančių namų langus. Incidentą tyręs prokuroras tuo metu teigė, kad dronas į Lenkiją tikriausiai pateko iš Baltarusijos, Rusijos sąjungininkės, pusės. Kariniai dronai taip pat nukrito Rumunijoje ir Baltijos valstybėse.
Lenkijadronasnukrito
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.