JAV demokratai paskelbė tariamą D. Trumpo gimtadienio raštelį J. Epsteinui

Nuotraukoje, kurią tinkle „X“ paskelbė Atstovų Rūmų priežiūros komiteto demokratai, matyti moters kūno kontūrai, užpildyti paslaptingu „Donaldo“ ir „Jeffrey‘io“ dialogu, o figūros klubų srityje, regis, matyti D. Trumpo parašas.
Laikraštis „The Wall Street Journal“ (WSJ) liepos viduryje buvo pranešęs apie 2003 m. sudarytą gimtadienio sveikinimų J. Epsteinui albumą, į kurį buvo įtrauktas minimas raštelis.
Šis leidinys pirmadienį taip pat pirmą kartą jį paskelbė. D. Trumpo atstovė spaudai Karoline Leavitt greitai atmetė atitinkamą pranešimą, pavadino jį „melagingu“ ir prakalbo apie teisinius veiksmus.
„Kaip visada ir sakiau, labai aišku, kad prezidentas D. Trumpas šio paveikslėlio nenupiešė ir jo nepasirašė“, – „X“ paskyroje rašė ji.
Kai WSJ pranešė apie sveikinimų albumą, D. Trumpas šią informaciją atmetė ir laikraščiui pareiškė: „Tai klastotė. Tai melaginga „Wall Street Journal“ publikacija.“
„Niekada gyvenime nesu nupiešęs paveikslėlio. Nepiešiu moterų paveikslėlių“, – tvirtino jis ir kartu pridūrė, kad „tai ne mano žodžiai“.
Nuo to laiko jis padavė į teismą WSJ ir žiniasklaidos magnatą Rupertą Murdochą, kuriam priklauso šis laikraštis, ir siekia prisiteisti milijardus dolerių.
JAV atstovas Robertas Garcia – pagrindinis demokratas priežiūros komitete – pažymėjo, kad J. Epsteino albumas ir kita medžiaga buvo gauta iš J. Epsteino valdų.
Finansininkas J. Epsteinas, kuris daug metų išnaudojo nepilnametes mergaites, 2019 m. mirė viename Niujorko kalėjime – pareigūnai priėjo prie išvados, kad jis nusižudė. Jo ryšiai su įtakingais asmenimis, įskaitant ir D. Trumpą, nuo to laiko kursto įvairias spėliones.
