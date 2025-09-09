Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kataro sostinėje – sprogimai: Izraelis pranešė smogęs „Hamas“ vadams

2025 m. rugsėjo 9 d. 17:28
Izraelio kariuomenė pranešė, kad antradienį sudavė smūgį aukšto rango smogikų grupuotės „Hamas“ vadams, o naujienų agentūros AFP žurnalistai Dohoje pranešė apie sprogimus ir virš Kataro sostinės, kur įsikūręs palestiniečių grupuotės politinis biuras, kylančius dūmus.
„IDF (Izraelio kariuomenė) ir ISA (saugumo agentūra) sudavė tikslų smūgį, kurio taikinys buvo aukšto rango teroristinės organizacijos „Hamas“ vadai“, – pranešė kariškiai, nenurodydami, kokioje būtent vietovėje buvo įvykdyta ataka.
