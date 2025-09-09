Lenkijos tarnybos sulaikė „Baltarusijos agentą“, iš šalies išsiunčiamas diplomatas

Nuo 2022 m., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Lenkijos, vienos iš pagrindinių Kyjivo rėmėjų Europos Sąjungoje, ir kaimyninės Baltarusijos santykiai smuko iki žemiausio lygio.
Be įtemptų santykių dėl karo Ukrainoje, Lenkija taip pat kaltina Baltarusiją organizuojant prieglobsčio prašytojų iš trečiųjų šalių bangą, kuri bando kirsti sieną ir patekti į Lenkiją – Varšuvos teigimu, taip siekiama destabilizuoti ES.
Lenkijos vidaus saugumo agentūra ABW „vakar sulaikė Baltarusijos agentą. Šis sulaikymas buvo, be kita ko, Rumunijos ir Čekijos (žvalgybos) tarnybų bendradarbiavimo rezultatas“, – platformoje „X“ sakė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Lenkijos vidaus reikalų ministras Tomaszas Siemoniakas baltarusių agentą įvardijo kaip Uladzislavą N. Jis sakė, kad operacijoje, kurios metu agentas buvo sulaikytas, taip pat dalyvavo Vengrijos ir Moldovos žvalgybos tarnybos.
„Įtariamasis vykdė žvalgybinę veiklą Lenkijos ir Vengrijos teritorijoje“, – „X“ rašė T. Siemoniakas, pridurdamas, kad prokurorai jam pateikė kaltinimus šnipinėjimu.
D. Tuskas sakė, kad „Baltarusijos diplomatas, remiantis agresyvią Baltarusijos tarnybų veiklą prieš mūsų šalį, taip pat bus išsiųstas iš Lenkijos“.
T. Siemoniakas sakė, kad Užsienio reikalų ministerija išsikvietė Baltarusijos reikalų patikėtinį, kad informuotų jį, jog diplomato akreditacija panaikinta, o pats pasiuntinys Lenkijoje paskelbtas nepageidaujamu asmeniu.
Ministro teigimu, diplomatas „tiesiogiai dalyvavo žvalgybinėje veikloje“.