Nepale įvyko kruvini protestai: atsistatydino ministras pirmininkas

„Nuo šiandien atsistatydinu iš ministro pirmininko posto (…) siekdamas imtis tolesnių veiksmų politinio sprendimo ir problemų išsprendimo link“, – prezidentui skirtame laiške tvirtino premjeras K. P. Sharma Oli.
Protestai, kurie prasidėjo pirmadienį ir kurių metų buvo reikalaujama, kad vyriausybė panaikintų draudimą naudotis socialiniais tinklais ir kovotų su korupcija, atsinaujino, nors programėlės ir vėl tapo prieinamos. Skaičiuojama, kad pirmadienį žuvo mažiausiai 19 žmonių, o žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ pranešė, kad prieš protestuotojus buvo panaudoti tikri šaudmenys.
73-ejų K. P. Sh. Oli praėjusiais metais pradėjo ketvirtąją kadenciją poste, kai jo Komunistų partija suformavo koalicinę vyriausybę su centro kairės Nepalo kongreso partija nepastovumu pasižyminčiame parlamente.
Šioje 30 mln. gyventojų turinčioje Himalajų šalyje išaugo nepasitenkinimas dėl politinio nestabilumo, korupcijos ir lėto ekonominės plėtros tempo. Remiantis vyriausybės statistika, 15–40 m. amžiaus žmonės sudaro beveik 43 proc. gyventojų.
Tuo metu Pasaulio Banko duomenys rodo, kad nedarbo lygis yra apie 10 proc., o bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui tesiekia 1 447 JAV dolerius (apie 1 230 eurų).
Ši šalis 2008 m. po dešimtmetį trukusio pilietinio karo ir taikos susitarimo, pagal kurį į vyriausybę pateko maoistai ir buvo panaikinta monarchija, tapo federaline respublika.
Nuo to laiko vienas kitą keičiantys senstantys ministrai pirmininkai ir neoficialių derybų kultūra paskatino visuomenę manyti, kad vyriausybė yra atitrūkusi nuo realybės.
Nuo penktadienio socialiniame tinkle „TikTok“, kuris nebuvo užblokuotas, plito vaizdo įrašai – juose paprastų nepaliečių patiriami sunkumai buvo lyginami su politikų vaikais, besipuikuojančiais prabangiais daiktais ir brangiomis atostogomis.