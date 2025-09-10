Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas pareikalavo mirties bausmės „gyvuliui“, nužudžiusiam JAV gyvenusią ukrainietę

2025 m. rugsėjo 10 d. 19:22
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareikalavo skirti mirties bausmę vyrui, kaltinamam ukrainietės pabėgėlės nužudymu Šiaurės Karolinos traukinyje – šį nusikaltimą JAV dešinieji pavertė politinio susitelkimo ašimi.
Daugiau nuotraukų (1)
„GYVULYS, kuris taip žiauriai nužudė gražią jauną moterį iš Ukrainos, atvykusią į Ameriką ieškoti ramybės ir saugumo, turėtų būti „greitai“ (nėra jokių abejonių!) teisiamas ir jam turėtų būti skirta tik mirties bausmė. Kito varianto negali būti!!!“ – D. Trumpas paskelbė savo platformoje „Truth Social“.
Šis D. Trumpo reikalavimas pasirodė po to, kai jo generalinė prokurorė Pam Bondi pareiškė, kad sieks „maksimalios bausmės“ 34 metų DeCarlosui Brownui jaunesniajam.
D. Brownas kaltinamas tuo, kad praėjusį mėnesį Šarlotėje (Šiaurės Karolinoje) peiliu mirtinai subadė 23 metų Iryną Zarucką, kai ji važiavo namo iš darbo priemiestiniu traukiniu.
Siaubinga saugumo kamerų filmuota medžiaga, kurioje užfiksuotas išpuolis peiliu, masiškai dalijosi dešiniosios pakraipos leidiniai ir socialinės žiniasklaidos paskyros, siekdami paremti prieštaringai vertinamą D. Trumpo kovą su nusikalstamumu.
D. Trumpas Vašingtono gatvėse dislokavo Nacionalinės gvardijos karius ir ne kartą grasino tą patį padaryti kituose demokratų valdomuose miestuose.
Respublikonai sako, kad tai būtina siekiant sumažinti, jų nuomone, nekontroliuojamą nusikalstamumą, o oponentai kaltina D. Trumpą autoritariniu įgaliojimų viršijimu ir pateikia statistinius duomenis, rodančius, kad daugelio nusikaltimų skaičius apskritai smarkiai sumažėjo.
Šiaurės Karolinos atveju Baltieji rūmai ir jų sąjungininkai pabrėžė pirminę vietos demokratų pareigūnų reakciją, kurie teigė, kad įtariamas žudikas turėjo psichikos sveikatos problemų.
Antradienį Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt žurnalistams sakė, kad D. Brownas anksčiau buvo ne kartą teistas, be kita ko, už ginkluotą apiplėšimą, dėl kurio buvo nuteistas penkerius metus kalėti, ir pavadino jį „monstru“, kuris „turėtų sėdėti kalėjime“.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.