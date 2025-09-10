Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
D. Tuskas: Lenkija imasi veiksmų dėl sienas kertančių dronų grėsmės

2025 m. rugsėjo 10 d. 08:12
Lenkijoje vyksta operacija, reaguojant į pakartotinius Rusijos smogiamųjų dronų pažeidimus jos oro erdvėje, trečiadienį ryte pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
„Vykdoma operacija, susijusi su pakartotiniais Lenkijos oro sienos pažeidimais. Kariuomenė panaudojo ginklus prieš objektus. Aš nuolat bendrauju su prezidentu ir gynybos ministru. Gavau ataskaitą tiesiogiai iš operacijos vado“, – rašoma D. Tusko pranešime, kurį cituoja „Ukrinform“.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per Rusijos vykdomos dronų atakos Ukrainoje metu rusų dronai pasiekė Lenkijos teritoriją.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
ES ir NATO narė Lenkija yra pagrindinė Ukrainos, kurią Rusija puola daugiau nei trejus su puse metų, politinė ir karinė sąjungininkė. Šalis taip pat yra svarbus Vakarų karinės pagalbos Kyjivui logistikos centras, o Rusiją laiko grėsme ir aktyviai stiprina savo kariuomenę.
 
