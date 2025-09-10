Charlie Kirk, įtakingas dešiniųjų pažiūrų aktyvistas ir organizacijos „Turning Point USA“ (TPUSA) vykdomasis direktorius, trečiadienį buvo pašautas, kai vedė renginį Jutoje.
Socialiniuose tinkluose platinamuose vaizdo įrašuose matyti, kaip Kirk‘as kalba sėdėdamas po palapine Jutos slėnio universiteto (Utah Valley University) kieme ir staiga į jį paatikė kulka Renginys buvo dalis „American Comeback Tour“ (Amerikos sugrįžimo turo), kurį organizuoja TPUSA skyrius šiame universitete. Kituose įrašuose matyti, kaip studentai panikoje bėga nuo šūvių garsų.
TPUSA spaudos atstovai patvirtino „Fox News“ kanalui, kad Kirkas buvo pašautas.
Jutos senatorius Mike’as Lee netrukus po pranešimų „X“ platformoje (anksčiau „Twitter“) parašė:
„Atidžiai stebiu situaciją Jutos slėnio universitete. Prisijunkite prie manęs maldose už Charlie Kirką.“
