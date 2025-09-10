Kataras žada atsakomąsias priemones Izraeliui už smūgį į „Hamas“ vadovybę Dohoje

„Kataro valstybė nusiteikusi veikti ryžtingai visais atvejais, kai bus nusitaikyta į jos teritorijas, ir pasiliks teisę atsakyti bei imsis visų reikiamų atsakomųjų priemonių“, – per spaudos konferenciją antradienį sakė jis ir pridūrė, kad valstybės ministras trečiadienį sušauks susitikimą, per kurį bus „persvarstyta visa politika ir direktyvos, siekiant ateityje atgrasyti nuo tokių veiksmų“.
Smūgį į Dohą ministras pavadino Izraelio „valstybiniu terorizmu“. Jis teigė, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu kelia grėsmę regiono saugumui ir pažeidžia kaimyninių šalių suverenitetą.
„Visas regionas turėtų imtis atsakomųjų priemonių į šiuos barbariškus veiksmus“, – sakė M. Al Thani.
Kartu jis pabrėžė, kad Kataras neatsisakys savo, kaip tarpininko, vaidmens daugelyje regioninių derybų.
Izraelis antradienį surengė smūgius į „Hamas“ vadovybę Katare. Doha pranešė, kad Izraelio smūgiai teko kelių „Hamas“ politinio biuro narių, gyvenančių šioje Persijos įlankos šalyje, kurioje įsikūrusi ir šios palestiniečių grupuotės aukšto rango vadovybė, namams. Pranešta, kad smogta ir į grupuotės, Europos Sąjungos ir JAV laikomos teroristine organizacija, derybininkus.