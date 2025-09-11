NATO generolas apie oro gynybą: visai nesvarbu, kiek tai kainuoja

„NATO turėjo įgaliojimus, mes turėjome reagavimo taisykles, niekas neturėjo man skambinti, kad įgaliojimas jau buvo suteiktas. Oro gynybos ir taktiniu lygmeniu, mūsų sąjungininkų oro pajėgos padarė tai, ką turėjo, ginant sąjungininkų teritoriją. Tai tikrai turi jums suteikti didžiulį pasitikėjimą, kaip mes rimtai žiūrime į savo misiją ginti mūsų oro erdvę. Ši misija buvo įvykdyta labai gerai, labai didžiuojuosi mūsų komanda“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Vilniuje viešintis A. Grynkewichas.
„Jeigu yra įsiveržta į jūsų oro erdvę, tuo metu visai nesvarbu, kiek tai kainuoja – mes panaudosime savo ginkluotę, kad apsaugotume ir apgintume mūsų gyventojus“, – akcentavo jis.
Pasak sąjungininkų pajėgų vado, jei į NATO valstybes kasdien įskristų bepiločiai orlaiviai, saugumui būtų pasitelkiami papildomi pajėgumai.
„Jeigu būtų didžiuliai dronų spiečiai, įskrendantys kasdien, tai būtų tyčinis veiksmas, ne atsitiktinumas – tada panaudotume papildomus pajėgumus ir dislokuotume daugiau pajėgų tam suvaldyti. Jeigu būtų ginkluotas išpuolis – pagal NATO 5-ąjį straipsnį galime daryti labai daug ir tai būtų visiškai kitoks žaidimas“, – sakė A. Grynkewichas.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.