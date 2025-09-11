Kremliaus ruporas socialiniame tinkle „X“ dėl tokių politinių nusikaltimų ir žmogžudysčių apkaltino kairiųjų pažiūrų žmones, kurie palaiko Ukrainą.
Jis taip pat priminė pasikėsinimą į Slovakijos premjero Roberto Fico gyvybę.
„Politiniai nusikaltimai ir žmogžudystės pastaruoju metu vykdomi įvairių kairiųjų liberalų padugnių, kurie palaiko banditų valdžią Kyjive. Fico, Kirkas. Kas kitas? Gal jau laikas MAGA („Padarykime Ameriką vėl didžią“ – liet.) komandai suprasti, kad remdami Ukrainą jie remia žudikus“, – dėstė rusas.
Portalas Lrytas primena, kad Ch. Kirkas šūviu į kaklą buvo nušautas trečiadienį Jutoje vykusiame renginyje.
Vaizdo įrašuose matyti, kaip amerikietis kalbėjo sėdėdamas po palapine Jutos slėnio universiteto kieme, kai į jį pataikė kulka.
Ch. Kirkas buvo skubiai išgabentas į ligoninę, tačiau po kiek laiko D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ pranešė, kad aktyvistas mirė.
Dmitrijus MedvedevasJAVUkraina
Rodyti daugiau žymių