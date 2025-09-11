Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

D. Medvedevas sureagavo į Ch. Kirko nužudymą: sugebėjo pritempti Ukrainą

2025 m. rugsėjo 11 d. 21:49
Lrytas.lt
Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas ketvirtadienį sureagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininko ir organizacijos „Turning Point USA“ vykdomojo direktoriaus Charlie'o Kirko mirtį.
Daugiau nuotraukų (3)
Kremliaus ruporas socialiniame tinkle „X“ dėl tokių politinių nusikaltimų ir žmogžudysčių apkaltino kairiųjų pažiūrų žmones, kurie palaiko Ukrainą.
Jis taip pat priminė pasikėsinimą į Slovakijos premjero Roberto Fico gyvybę.
„Politiniai nusikaltimai ir žmogžudystės pastaruoju metu vykdomi įvairių kairiųjų liberalų padugnių, kurie palaiko banditų valdžią Kyjive. Fico, Kirkas. Kas kitas? Gal jau laikas MAGA („Padarykime Ameriką vėl didžią“ – liet.) komandai suprasti, kad remdami Ukrainą jie remia žudikus“, – dėstė rusas.
Portalas Lrytas primena, kad Ch. Kirkas šūviu į kaklą buvo nušautas trečiadienį Jutoje vykusiame renginyje.
Vaizdo įrašuose matyti, kaip amerikietis kalbėjo sėdėdamas po palapine Jutos slėnio universiteto kieme, kai į jį pataikė kulka.
Ch. Kirkas buvo skubiai išgabentas į ligoninę, tačiau po kiek laiko D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ pranešė, kad aktyvistas mirė.
Dmitrijus MedvedevasJAVUkraina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.