Generolas Wieslawas Kukula trečiadienio vakarą TVN 24 sakė, kad per praėjusios nakties incidentą Lenkija ir Baltarusija apsikeitė informacija apie dronus.
„Baltarusiai mus perspėjo, kad dronai skrieja mūsų kryptimi per jų oro erdvę“, – sakė generolas. Jis pridūrė, kad įspėjimas „mums buvo naudingas“.
W. Kukula sakė, kad Baltarusijos sprendimas bendradarbiauti stebina, atsižvelgiant į pastarojo meto jos veiksmus, aštrinančius padėtį prie sausumos sienos su Lenkija.
Pasak generolo, Lenkija „neatmetė“ pasiūlymo bendradarbiauti. W. Kukula sakė, kad Lenkija irgi pateikė baltarusiams informacijos apie objektus, judančius Baltarusijos link.
Lenkijos institucijos po pranešimų apie 19 oro erdvės pažeidimų informavo, kad buvo aptiktos 16 Rusijos bepiločių orlaivių nuolaužos ir raketos dalys, skelbia naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi TVP.
Trečiadienį, rugsėjo 10-ąją, policija ir avarinės tarnybos patvirtino duomenis apie bepiločių orlaivių fragmentų ir raketų nuolaužų aptikimą keliuose šalies regionuose. Lenkijos vidaus reikalų ministerijos atstovė Karolina Galecka sakė, kad fragmentai iš pradžių buvo rasti keliuose kaimuose, daugiausia rytinėje Liublino vaivadijoje, esančioje prie sienos su Ukraina, o vėliau – ir centrinėse Lodzės bei Varmijos Mozūrų vaivadijose ir pietinėje Šventojo Kryžiaus vaivadijoje.
Nuolaužų, be kita ko, rasta Čosnuvkoje, Češnikuose, Virikuose, Kživoviežba Kolonijoje, Vohine, Vielki Lane, Zablocie Kolonijoje, Vihaleve, Mniškove ir Olesne. Daugiau nuolaužų vėliau dar buvo rasta netoli Naujamiesčio prie Pilicos ir tarp Rabianų ir Severynovo kaimų Mazovijos vaivadijoje, Bychavka Tžečia kaime Liublino vaivadijoje ir Čyžuvo, Sobotkos bei Smykuvo kaimuose pietinėje Šventojo Kryžiaus vaivadijoje.
Lenkijos vyriausybės saugumo centras paskelbė perspėjimą visuomenei septyniose vaivadijose – Liublino, Pakarpatės, Palenkės, Mazovijos, Lodzės, Šventojo Kryžiaus ir Mažosios Lenkijos. Kaip teigiama, šie regionai, išsidėstę Rytų ir Vidurio Lenkijoje, parodo plačias Rusijos bepiločių orlaivių skrydžių trajektorijas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, naktį į rugsėjo 10-ąją Lenkijos pajėgos numušė šalies oro erdvę pažeidusius bepiločius orlaivius, į orą kilo naikintuvai. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad NATO sąjungininkai susiduria su didele Maskvos provokacija.
Skaičiuojama, kad į Lenkijos oro erdvę iš viso pateko 19 bepiločių orlaivių. D. Tuskas sakė, kad tris ar keturis bepiločius numušė Lenkijos lėktuvai F-16 ir Nyderlandų F-35. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis akcentavo, kad naktinis Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę „nebuvo atsitiktinis įvykis“.
LenkijaRusijaBaltarusija
