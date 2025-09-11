Lrytas Premium prenumerata tik
J. D. Vance'as: Ch. Kirkas padėjo ne tik laimėti rinkimus, bet ir suburti visą prezidento komandą

2025 m. rugsėjo 11 d. 11:14
Į dešiniųjų pažiūrų aktyvisto ir artimo JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininko Charlie Kirko nužudymą per politinį renginį JAV Jutos valstijoje trečiadienį vakare sureagavo viceprezidentas J. D. Vance'as ir buvę JAV prezidentai. Pastarieji vieningai pasmerkė smurtą dėl politinių pažiūrų, o viceprezidentas kalbėjo apie ilgametę bičiulystę su žuvusiu aktyvistu ir didžiulį jo vaidmenį tiek paties J. D. Vance'o politinėje karjeroje, tiek formuojant D. Trumpo komandą, praneša portalas „CBS News“.
J. D. Vance'as: Ch. Kirkas aktyviai ragino viceprezidentu pasirinkti mane
JAV viceprezidentas trečiadienį vakare pažymėjo, kad Ch. Kirkas pernai „viešai ir privačiai“ ragino prezidentą Donaldą Trumpą savo porininku pasirinkti būtent jį. J. D. Vance'o teigimu, jo ir dešiniųjų pažiūrų aktyvisto draugystė tęsėsi aštuonerius metus.
Viceprezidentas minėjo pirmą kartą susitikęs su Ch. Kirku 2017 m., kai šis jam pasirodžius „Fox News“ laidoje „Tucker Carlson Tonight“ atsiuntė komplimentą tuometiniame socialiniame tinkle „Twitter“. Viceprezidentas pažymėjo, kad tiek jis, tiek Ch. Kirkas iš pradžių D. Trumpą vertino skeptiškai, tačiau vėliau abu tapo aktyviais jo rėmėjais.
J. D. Vance'as atviravo, kad Ch. Kirkas buvo vienas pirmųjų žmonių, kuriam paskambino svarstydamas, ar kandidatuoti 2022 m. Ohajo valstijos senato rinkimuose. Būtent ši rinkiminė kampanija, pasak „CBS News“, iškėlė dabartinį į didžiąją politiką. Pasak jo, per tą kampaniją Ch. Kirkas supažindino jį su artimu savo sąjungininku Donaldu Trumpu jaunesniuoju.
Ch. Kirkas ir J. D. Vance'as po to palaikė artimus ryšius, įskaitant ir per 2024 m. prezidento rinkimų kampaniją, sakė viceprezidentas, bičiuliui taip pat atiduodamas duoklę už kai kuriuos Trumpo administracijos personalo sprendimus.
„Didžioji dalis mūsų sėkmės šioje administracijoje yra tiesiogiai susijusi su Charlie gebėjimu organizuoti ir suburti žmones“, – rašė jis.
„Jis mums ne tik padėjo laimėti 2024 m., bet ir surinkti visą vyriausybės personalą“, – pridūrė J. D. Vance'as.
Ch. Kirko nužudymą vieningai pasmerkė buvę JAV prezidentai
Apie trečiadienio šaudynes pasisakė ir visi buvę JAV prezidentai.
Buvęs JAV prezidentas Billas Clintonas platformoje „X“ pažymėjo esąs „nuliūdęs ir piktas dėl Charlie Kirko nužudymo“.
„Tikiuosi, kad mes visi rimtai susimąstysime ir padvigubinsime pastangas diskutuoti aistringai, bet tuo pačiu ir taikiai“, – trečiadienį rašė B. Clintonas.
Buvęs JAV prezidentas George'as W. Bushas pažymėjo, kad Ch. Kirkas buvo „šaltakraujiškai nužudytas reikšdamas savo politines pažiūras“.
„Smurto ir pykčio protrūkių viešojoje erdvėje turi nelikti. Kitų politinių partijų nariai nėra mūsų priešai, jie yra mūsų bendrapiliečiai“, – rašė G. W. Bushas.
Kiek anksčiau šaudynes pasmerkė ir buvę JAV prezidentai Barackas Obama ir Joe Bidenas.
„Tokio pobūdžio smurtui, kuris vertas paniekos, mūsų demokratijoje nėra vietos“, – rašė B. Obama.
„Tokio pobūdžio smurtui mūsų šalyje nėra vietos. Jis turi nedelsiant baigtis“, – pabrėžė šių metų pradžioje D. Trumpui JAV prezidento postą perleidęs J. Bidenas.
 
