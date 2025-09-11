JT Saugumo Taryba penktadienį rinksis į posėdį dėl dronų antskrydžio Lenkijoje
2025 m. rugsėjo 11 d. 16:08
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba penktadienį rinksis į posėdį Lenkijos prašymu po to, kai ji apkaltino Rusiją pažeidus jos oro erdvę ir surengus dronų antskrydį Lenkijos teritorijoje, ketvirtadienį pranešė Tarybai pirmininkaujanti Pietų Korėja.
Posėdžiui, kuris įvyks 15.00 val. (19.00 val. Grinvičo laiku), pritarė kelios kitos Tarybos narės, įskaitant Didžiąją Britaniją, Prancūziją ir Slovėniją, pranešė diplomatiniai šaltiniai.