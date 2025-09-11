Naujoje kraupaus nužudymo Šarlotėje medžiagoje – paskutinės ukrainietės gyvenimo akimirkos

Vaizdo medžiagoje matyti, kaip I. Zarutska pažvelgė į savo žudiką, Decarlosą Browną, su siaubu akyse, po to, kai jis kelis kartus dūrė ją kišeniniu peiliu. Lengvojo traukinio keleiviai iš karto nepagelbėjo ukrainietei.
Ilgesniame vaizdo kamerų įraše, kuris buvo paskelbtas šios savaitės viduryje, matyti, kad 23 metų mergina po užpuolimo užsidengė veidą, o vėliau susirangė ant sėdynės ir maždaug po 15 sekundžių nuo jos nukrito.
Vėliau vaizdo įraše, kurio pilną versiją matė portalo Lrytas redakcija, matyti, kaip mergina guli kraujo pursle.
Po to, kai D. Brownas dūrė ukrainietei, kaip manoma, kitas traukinio keleivis garsiai sušuko: „Jis padūrė tą baltaodę merginą.“
Vaizdo įraše matyti keli keleiviai, kurie atrodė šokiruoti ir sutrikę. Traukinyje buvęs vyras pilku gobtuvu pakilo ir nusekė D. Browną traukiniu, o moteris raudonais drabužiais pažvelgė į I.Zarutską ir atsisuko atgal į langą.
Kitas keleivis nubėgo pasakyti traukinio operatoriui, kas nutiko, kad traukinys sustotų, o D. Brownas buvo suimtas lipdamas iš traukinio.
Po kurio laiko herojiški keleiviai pabandė atlikti dirbtinį kvėpavimą nukentėjusiajai. Vienas vyras nusirengė marškinius, kad uždengtų jos žaizdą.
Jau anksčiau paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad D.Brownas paliko kraujo pėdsakus eidamas traukiniu, o vėliau nusivilko gobtuvą.
Įtariamasis stebėjo I.Zarutską jau kurį laiką, kai ši atsisėdo priešais jį, rašo „New York Post“. Tuomet jis išsitraukė kišeninį peilį ir dūrė ukrainietei.
D.Brownas jau turėjo 13 ankstesnių bylų, įskaitant ginkluotą plėšimą. Tuo metu, kai jis nužudė I.Zarutską, įtariamasis buvo paleistas be užstato ir laukė teismo, skelbia "New York Post".
Pirmadienį Federalinis Tyrimų Biuras (FTB) paskelbė, kad D.Brownui iškelti ir federaliniai kaltinimai. Tokiu atveju, jei jis bus nubaustas, jam gali būti skirtas ir mirties nuosprendis, rašo „New York Post“.
FBI direktorė Kash Patel pareiškė, kad jam iškelta federalinė byla dėl vieno kaltinimo – tyčinio veiksmo, sukėlusio mirtį masinės transporto sistemos teritorijoje.
„Brutalus Irynos Zarutskos užpuolimas Šarlotės lengvajame traukinyje buvo gėdingas veiksmas, kuris neturėtų nutikti JAV. FTB nedelsdama pradėjo tyrimą, kad užtikrintų teisingumą ir kad nusikaltėlis daugiau niekada nebūtų paleistas į laisvę.
Noriu padėkoti generalinei prokurorei Pam Bondi už šiandien iškeltus federalinius kaltinimus – tai pirmas žingsnis teisingumui pasiekti Irynos ir jos šeimos atžvilgiu, taip pat milijonams amerikiečių, kurie nusipelno gyventi savo miestuose be baimės, kad bus užpulti smurtinių nusikaltėlių“, – kalbėjo ji.
P. Bondi pareiškė, kad Teisingumo departamentas sieks maksimalios bausmės D. Brownui.
„Sieksime maksimalaus bausmės už šį neleistiną smurto aktą – jis daugiau niekada nebus laisvas žmogus“, – sakė P. Bondi.
