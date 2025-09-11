Po smūgio Dohoje B. Netanyahu ragina Katarą išsiųsti „Hamas“ lyderius

B. Netanyahu teigė, kad Izraelis taikėsi į 2023 m. spalio 7 d. Izraelyje surengtų žudynių, išprovokavusių karą Gazos Ruože, planuotojus.
„Sakau Katarui ir visoms teroristus priglaudžiančioms šalims: arba ištremkite juos, arba patraukite atsakomybėn, nes jei to nepadarysite, mes tai padarysime“, – sakė B. Netanyahu.
Ministras pirmininkas kaltino Katarą, kad šis suteikia „Hamas“ lyderiams saugų prieglobstį, finansavimą ir prabangias vilas.
Kataro užsienio reikalų ministerija pasmerkė B. Netanyahu „neapgalvotus pareiškimus“. Užsienio reikalų ministerija Dohoje pavadino jo žodžius „aiškiais grasinimais ateityje pažeisti valstybės suverenitetą“ ir „gėdingu mėginimu“ pateisinti „bailų išpuolį“ Kataro sostinėje.
Antradienį per netikėtus Izraelio kariuomenės smūgius Dohos gyvenamajame rajone žuvo šeši žmonės. Tarp aukų buvo Khalilo Al Hayyos, įtakingiausio islamistų judėjimo asmens užsienyje, sūnus ir jo štabo viršininkas. Pats Kh. Al Hayya, vadovaujantis „Hamas“ delegacijai derybose dėl paliaubų, liko gyvas, pranešė grupuotė.
Ataką pasmerkė arabų valstybės, Kinija ir Europos lyderiai. Tačiau Izraelis ir toliau laikosi savo pozicijos.
„Ilga Izraelio ranka visur pasieks priešus. Nėra vietos, kur jie galėtų pasislėpti“, – trečiadienį socialiniame tinkle X parašė gynybos ministras Israelis Katzas.
Jis dar kartą pagrasino sunaikinti „Hamas“ ir perspėjo, kad Gazos Ruožas bus nuniokotas, jei grupuotė nesutiks su Izraelio sąlygomis užbaigti karą. Pirmiausia Izraelis reikalauja paleisti visus įkaitus ir nuginkluoti „Hamas“.
Kataras, Egiptas ir JAV jau beveik dvejus metus tarpininkauja Izraeliui ir „Hamas“, tačiau derybos dėl paliaubų jau kelis mėnesius yra įstrigusios.
