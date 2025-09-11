Po žiauraus ukrainietės nužudymo – netikėti įtariamojo įbrolio žodžiai

„Esame įskaudinti taip, kad žodžiai negali to nusakyti. Irina atvyko čia ieškodama ramybės ir saugumo, tačiau jos gyvybė buvo atimta pačiu baisiausiu būdu“, – teigė šeimos atstovas spaudai advokatų išplatintame pareiškime.
Jos giminaičiai pareikalavo ne tik D.Browno įkalinimo, bet ir „platesnio visuomenės saugumo krizės“ sprendimo.
Netikėta, bet tam pritarė ir D.Browno įbrolis Jeramiah, kuris sakė, kad šokiruojantis išpuolis galbūt nebūtų įvykęs, jei Šiaurės Karolinos mieste būtų veikusios teisingumo sistemos.
„Manau, kad tuomet jie galėjo tam užkirsti kelią“, – Jeremiah sakė „The Post“, turėdamas omenyje teisėjo nustatytas švelnias sąlygas, leidusias D.Brownui sausio mėnesį išeiti iš kalėjimo.
Remiantis įrašais, D.Brownas anksčiau buvo suimtas 14 kartų ir buvo žinoma, kad jis serga šizofrenija.
Vaizdo įraše matyti, kaip D.Brownas keletą minučių sėdėjo traukinyje už merginos, kol išsitraukė peilį, atsistojo ir keletą kartų jai dūrė į kaklą.
„Jis gali tai pakartoti. Jie vis dar turėtų gydyti jo psichikos sutrikimus, bet jo veiksmai turi turėti pasekmes. Manau, jis turėtų atsakyti už savo veiksmus“ , – „The Post“ sakė Jeremiah.