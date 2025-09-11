Lrytas Premium prenumerata tik
Prakalbo senolis, į kurio namą įsirėžė rusų dronas: „Visas stogas suniokotas į gabalus, viskas buvo sugriauta“

2025 m. rugsėjo 11 d. 17:09
Lrytas.lt
Pensininkas iš Lenkijos Tomaszas Wesolovskis trečiadienį išvengė nelaimės, kai rusiškas dronas rėžėsi į jo namą. Įvykio metu jis žiūrėjo televizijos naujienas apie Rusijos dronus, skrendančius į Lenkijos oro erdvę. Apie tai plačiau rašo portalas „Reuters“.
T. Wesolovskis buvo apačioje, kai dronas apie 7:30 ryto (Lietuvos laiku) rėžėsi į jo namo viršutinę dalį. Po drono smūgio į namą jo stogas buvo suniokotas, apgadintas miegamasis, o po visą sodą pažiro nuolaužos.
„Įsijungiau televizorių, ir visos žinios buvo apie masinį dronų skrydį, o po kurio laiko išgirdau praskrendantį lėktuvą... ir staiga kažkas smogė, nuo lubų apačioje esančioje svetainėje nukrito šviestuvas“, – pasakojo jis agentūrai „Reuters“.
„Išbėgau į kiemą ir pamačiau, kad visas stogas suniokotas į gabalus, viskas buvo sugriauta“, – kalbėjo jis.
Jo žmona Alicja sakė, kad ji taip pat išbėgo į lauką ir virš galvos pamatė lėktuvą. Ji svarstė, ar juos bombarduoja, ar kas nors pradės į juos šaudyti.
Laimei, nė vienas iš jų nenukentėjo. Lenkija sakė, kad Rusijai vykdant puolimą kaimyninėje Ukrainoje į jos oro erdvę naktį įskrido bepiločiai orlaiviai ir kad ji kai kuriuos iš jų numušė.
Vėliau įvairiose vietose rasta dvylika bepiločių orlaivių ir raketos nuolaužų, pranešė pareigūnai.
Pensininkų poros kaimynė Urszula Zaprzaluk taip pat girdėjo lėktuvo ūžesį virš galvos.
„Staiga išgirdau kažką panašaus į sprogimą. Aš pašokau, mano kojos drebėjo... Išėjau į balkoną, – sakė ji. – Pro medžius pamačiau, kad nebėra mano kaimyno stogo“.
Jos pačios kiemas buvo užverstas nuolaužomis, apgadintas kaminas ir keletas čerpių, išdaužtas ūkinio pastato langas.
„Aš tiesiog bijau šio karo (už sienos Ukrainoje)“, – sakė ji.
Ji prisiminė, kaip mama jai pasakojo istorijas apie Antrąjį pasaulinį karą, ir pridūrė: „Geriau, jei jis pas mus neateis.“
Parengta pagal „Reuters“ inf.
