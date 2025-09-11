Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Sakartvelo vadovui pavadinus Vokietijos ambasadorių „tragiška figūra“ kilo skandalas

2025 m. rugsėjo 11 d. 23:43
Po to, kai Sakartvelo valdžia užsipuolė Vokietijos ambasadorių Peterį Fischerį, sukritikavusį vis labiau autoritarinę šalies vyriausybę, Tbilisyje kilo skandalas.
Ministras pirmininkas Iraklijus Kobachidzė ir parlamento pirmininkas Šalva Papuašvilis ketvirtadienį apkaltino P. Fischerį kišimusi į šalies vidaus reikalus.
„Fischeris yra tokia tragiška figūra, kad jį išsiųsti būtų tikra dovana“, – naujienų agentūrai „Interpressnews“ pasakė I. Kobachidzė.
Vokietijos diplomatas sulaukė kritikos, nes dalyvavo teismo posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomos opozicijos nariams iškeltos bylos.
Be to, Sakartvelo vyriausybė ne vieną mėnesį smerkė P. Fischerį dėl to, kad jis išsinuomojo vieno opozicijos politiko namą.
Parlamento pirmininkas Š. Papuašvilis minėtąjį opozicijos politiką kaltino pasikėsinimu sukčiauti mokesčių srityje, o P. Fischerį – netiesioginiu bendrininkavimu.
Be to, jis teigė, kad P Fischeris rėmė „ekstremistines grupuotes“ ir nepasmerkė tariamo politiškai motyvuoto smurto prieš valdančiąją partiją „Sakartvelo svajonė“.
Praėjusių metų pabaigoje ši partija pasiskelbė prieštaringai vertinamų šalies parlamento rinkimų nugalėtoja, o Tbilisyje dėl to kilo kelias savaites trukę masiniai protestai.
Dėl šių rinkimų dar labiau įtempti tapo ir Tbilisio santykiai su Briuseliu, o Sakartvelo vyriausybė vėliau sustabdė derybas dėl stojimo į ES.
ES delegacija Tbilisyje naujausiame ginče išreiškė solidarumą su P. Fischeriu.
SakartvelasskandalasVokietijos ambasadorius

