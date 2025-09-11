Lrytas Premium prenumerata tik
V. Orbanui prabilus apie Lenkijos palaikymą – pikta R. Sikorskio reakcija

2025 m. rugsėjo 11 d. 14:45
Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui trečiadienį išreiškus „visišką solidarumą“ su Lenkija dėl bepiločių orlaivių įsiveržimo į pastarosios oro erdvę, jam netrukus pažėrė kritikos Radoslawas Sikorskis. Lenkijos užsienio reikalų ministras Vengrijos premjerą paragino pasmerkti Rusijos agresiją ir liautis žlugdyti Europos Sąjungos (ES) šalių pastangas padėti Ukrainai.
„Lenkijos teritorinio vientisumo pažeidimas yra nepriimtinas“, – trečiadienį socialiniame tinkle „X“ rašė V. Orbanas.
Dešinysis populistas neužsiminė, kad, kaip teigia Varšuva, dronai buvo rusiški ir kad Maskva yra agresorė Rusijos ir Ukrainos kare. V. Orbano vyriausybė palaiko gerus santykius su Kremliumi ir ne kartą bandė blokuoti ES sankcijas Rusijai.
Vengrijos ministras pirmininkas teigė, kad pastarasis incidentas įrodo, jog Vengrijos „taiką skatinanti politika yra pagrįsta ir protinga“.
Karas turi būti nutrauktas, tęsė jis, „todėl remiame prezidento Trumpo pastangas siekti taikos“.
V. Orbano pasisakymą tame pačiame socialiniame tinkle netrukus pakomentavo Lenkijos užsienio reikalų ministras R. Sikorskis.
„Ne, Viktorai. Šis incidentas įrodo, kad turėtumėte „nulipti nuo tvoros“ ir pasmerkti Rusijos agresiją“, – atšovė Lenkijos užsienio reikalų ministras.
„Prašome liautis blokuoti ES lėšų gynybai išmokėjimą, patvirtinti griežtesnes sankcijas agresoriui ir atšaukti savo veto dėl Ukrainos stojimo į ES derybų pradžios“, – Vengrijos premjerą ragino R. Sikorskis.
ELTA primena, kad per Rusijos atakas prieš taikinius Ukrainoje naktį iš antradienio į trečiadienį į Lenkijos oro erdvę įskrido keliolika bepiločių orlaivių. NATO narė Lenkija trečiadienį paprašė surengti konsultacijas su savo sąjungininkėmis pagal NATO sutarties 4 straipsnį. Ketvirtadienį Lenkijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba dėl šio incidento surengs skubų posėdį.
