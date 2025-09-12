„Politico“: po Ch. Kirko nužudymo D. Trumpas žada be gailesčio susidoroti su „bepročiais kairiaisiais radikalais“

Taip jis kalbėjo prie Baltųjų rūmų atsakydamas į žurnalisto klausimą apie tai, kokią žinutę prezidentas norėtų pasiųsti konservatyvių pažiūrų žmonėms, kurie jaučiasi esą radikalų taikinyje.
„Gyvenime turime būti drąsus, tiesą sakant, juk esame gyvi. Turbūt neturėčiau čia su jumis kalbėti, tiesą sakant, bet mes būsime drąsūs. Mūsų šalis nuostabi. Tačiau turime bepročių kairiųjų radikalų ir mums tiesiog reikia juos velniškai mušti“, – sakė D. Trumpas.
Vis dėlto kiek vėliau jis paragino savo rėmėjus nesiimti smurto po Ch. Kirko nužudymo.
„Jis pasisakė prieš smurtą. Norėčiau, kad žmonės taip ir reaguotų“, – sakė D. Trumpas.
Ch. Kirkas praeityje aiškino skleidžiantis žinią prieš smurtą ir teigė, kad „Antifa ir kraštutiniai kairieji aktyvistai“ vertė jį atšaukti renginius universitetuose.
Rugsėjo 10 d. 31-erių Ch. Kirkas buvo nušautas per savo debatų renginį Jutos slėnio universitete Oremo mieste. Ši žmogžudystė sukrėtė JAV. Teisėsaugos pareigūnai šaulio dar nesurado, o nusikaltimo motyvai tebėra nežinomi.
Po šio įvykio D. Trumpas įrašė kalbą Ovaliajame kabinete, o vaizdo įrašas buvo išplatintas socialinėje žiniasklaidoje. Jis gyrė Ch. Kirką, o dėl jo žūties kaltino „kairiuosius radikalus“ ir pagiežingą retoriką. Anot jo, pastarieji Ch. Kirką laikė naciu ir baisiausiu pasaulio masiniu žudiku bei nusikaltėliu.
„Tokia retorika tiesiogiai atsakinga už terorizmą, kurį šiandien matome mūsų šalyje“, – D. Trumpas sakė trijų minučių vaizdo įraše.
Trečiadienį prezidentas žadėjo, kad jo administracija ras „organizacijas, kurios finansuoja ir remia“ politinį smurtą, tačiau jų neįvardijo.
D. Trumpas taip pat prisiminė 2024 m. įvykusį pasikėsinimą į jo gyvybę Batlerio mieste, Pensilvanijoje, kai žuvo vienas renginio žiūrovas. Be to, jis vardino išpuolius prieš Imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnus, draudimo bendrovės „UnitedHealthcare“ direktoriaus Briano Thompsono nužudymą Manhetene ir šūvius į JAV Atstovų Rūmų daugumos lyderį Steve‘ą Scalise‘ą, kuris buvo sužeistas Kongreso narių beisbolo rungtynių metu.
„Turime radikalios kairės bepročių grupę. Visiški bepročiai. Bet mes tą problemą išspręsime“, – D. Trumpas žadėjo ketvirtadienį.
Tos pačios dienos vakare jis sakė, kad teisėsauga „labai pasistūmėjo“ tirdama Ch. Kirko nužudymą.
Jis taip pat paskelbė Ch. Kirkui po mirties skirsiantis Laisvės medalį, aukščiausią JAV civilinį apdovanojimą.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVŽmogžudystė
Rodyti daugiau žymių