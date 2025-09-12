JT Generalinė Asamblėja balsavo už Palestinos valstybę be „Hamas“

Tekstas buvo priimtas 142 balsais už, 10 buvo prieš, įskaitant Izraelį ir pagrindines sąjungininkes JAV, ir 12 susilaikė. Jame aiškiai smerkiamas „Hamas“ ir reikalaujama, kad jis sudėtų ginklus.
Nors Izraelis beveik dvejus metus kritikavo JT institucijas dėl to, kad šios nepasmerkė 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio, Prancūzijos ir Saudo Arabijos pristatytoje deklaracijoje nepaliekama jokių dviprasmybių.
Tekste, oficialiai pavadintame „Niujorko deklaracija dėl taikaus Palestinos klausimo sprendimo ir dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimo“, teigiama, kad „Hamas“ privalo išlaisvinti visus įkaitus“ ir kad JT Generalinė Asamblėja smerkia „spalio 7-ąją „Hamas“ įvykdytus išpuolius prieš civilius gyventojus“.
Deklaracijoje taip pat raginama imtis „kolektyvinių veiksmų, kad būtų užbaigtas karas Gazoje, pasiektas teisingas, taikus bei ilgalaikis Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimas, grindžiamas efektyviu dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimu“.
Deklaracijoje, kurią jau patvirtino Arabų lyga ir kurią liepos mėnesį pasirašė 17 JT valstybių narių, įskaitant kelias arabų šalis, taip pat ne tik smerkiamas „Hamas“, bet ir siekiama visiškai nušalinti jį nuo Gazos Ruožo valdymo.
„Siekiant karo Gazoje pabaigos, „Hamas“ turi nutraukti savo valdymą Gazoje ir perduoti turimus ginklus Palestinos savivaldai, dalyvaujant ir remiant tarptautinei bendruomenei, laikantis tikslo – suverenios ir nepriklausomos Palestinos valstybės įkūrimo „, – teigiama deklaracijoje.
Balsavimas surengtas prieš rugsėjo 22 d. Niujorke įvyksiantį JT aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriam kartu pirmininkaus Rijadas ir Paryžius ir kuriame Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas žada oficialiai pripažinti Palestinos valstybę.
„Skydas nuo Izraelio kritikos“
„Tai, kad Generalinė Asamblėja pagaliau remia tekstą, kuriame tiesiogiai smerkiamas „Hamas“, yra svarbu“, net jei „izraeliečiai sakytų, kad to per mažai ir per vėlu“, – AFP sakė JT Tarptautinės krizių grupės direktorius Richardas Gowanas.
„Dabar palestiniečius remiančios valstybės bent jau gali atremti Izraelio kaltinimus, kad jos netiesiogiai pritaria „Hamas“, – sakė jis, pridurdamas, kad tai „suteikia skydą nuo Izraelio kritikos“.
Be E. Macrono, apie savo ketinimus oficialiai pripažinti Palestinos valstybę per JT aukščiausiojo lygio susitikimą paskelbė dar kelių valstybių vadovai. Šie gestai laikomi priemone didinti spaudimą Izraeliui, kad šis nutrauktų karą Gazoje, kurį sukėlė 2023 m. spalio 7-osios „Hamas“ išpuoliai.
Niujorko deklaracijoje aptariamas „laikinos tarptautinės stabilizavimo misijos“ pasiuntimas į nukentėjusį regioną pagal JT Saugumo Tarybos mandatą, siekiant paremti palestiniečių civilius gyventojus ir padėti Palestinos savivaldai vykdyti saugumo įsipareigojimus.
Maždaug trys ketvirtadaliai iš 193 JT valstybių narių pripažįsta Palestinos valstybę, kurią 1988 m. paskelbė Palestinos vadovybė tremtyje.
Tačiau po dvejus metus trukusio karo, nusiaubusio Gazos Ruožą, be to, plečiant Izraelio gyvenvietes Vakarų Krante ir Izraelio pareigūnams reiškiant norą aneksuoti šią teritoriją, vis labiau baiminamasi, kad nepriklausomos Palestinos valstybės egzistavimas greitai taps neįmanomas.
„Mes įvykdysime savo pažadą, kad Palestinos valstybės nebus“, – ketvirtadienį teigė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
Tuo tarpu Palestinos prezidentui Mahmoudui Abbasui gali būti užkirstas kelias atvykti į JT aukščiausiojo lygio susitikimą Niujorke, nes JAV valdžios institucijos pareiškė, kad neišduos jam vizos.