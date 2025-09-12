N. Statkevičiaus bendražygis papasakojo, kas įvyko į Lietuvą atsisakiusiam vykti kaliniui

Daugiau informacijos suteikė paleisti politiniai kaliniai, įskaitant ir N. Statkevičiaus bendražygį Jevgenijų Vilskį.
„Iš pat ryto juos, apie 12 žmonių, KGB surinko viename kambaryje. Iki paskutinės akimirkos jie nežinojo, kur juos veža.
Įjungė Lukašenkos himną ir nurodė, kad grojant tam himnui reikia atsistoti. Nikolajus Statkevičius nesutiko – jis gulėjo“, – ketvirtadienio įvykius portalui „Zerkalo“ prisiminė Sviatlanos Cichanouskajos patarėjas Denisas Kučinskis.
Visų įvykių kulminacija, pasak jo, įvyko prie sienos – kai politiniai kaliniai buvo atvežti į kontrolės punktą, N. Statkevičius bandė bėgti ir taip pasilikti Baltarusijoje.
„Kai juos atvežė prie sienos, N. Statkevičius praktiškai beveik išlaužė duris, iššoko iš autobuso ir leidosi bėgti į Baltarusijos teritoriją. Jis buvo sulaikytas. Po to kurį laiką praleido pasienio zonoje. Buvo bandoma jį įkalbėti vykti į Lietuvos teritoriją“, – pasakojo D. Kučinskis.
N. Statkevičiaus partijos bendražygis J. Vilskis bandė įtikinti politiką kirsti sieną su Lietuva. Nepaisant to, jis, pasak J. Vilskio, buvo neperkalbamas ir pareiškė, kad pats nuspręs savo likimą.
„Jį bandyta įkalbėti ne kartą – tiek amerikiečių diplomatai, tiek žmona, tiek dar kažkokia moteris bandė tą padaryti.
Man davė penkias minutes – tai buvo paskutinis bandymas. Mane nuvedė pas jį, tai buvo dar Baltarusijoje, pasienio punkte. Ir jis atsisakė išvykti. Aš įsitikinęs, kad Lukašenka jo likimo nesprendžia. Jis bus ten, kur nori būti, ir jam „tas kolūkio lyderis“ nerūpi. Jis nori būti Baltarusijoje“, – paaiškino N. Statkevičiaus bendražygis.
Paaiškėjus, kad N. Statkevičius savo sprendimo nebepakeis, jis buvo išvežtas nežinoma kryptimi. J. Vilskis dėstė, kad jį išvežė visą laiką netoliese buvę kaukėti asmenys.
„Jie stovėjo šalia jo, už trijų metrų. Niekas jam nieko nesakė, kur jį ketina vežti. Laikas bėgo, turėjome eiti, jį nusivedė į priešingą pusę. Tai tiek“, – pasakojo J. Vilskis.
Tai, kad N. Statkevičius atsisakė vykti į Lietuvą ir lieka Baltarusijos teritorijoje, naujienų agentūrai ELTA patvirtino paskirtojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio atstovė spaudai Kristina Belikova.
„Galiu patvirtinti, kad yra vienas žmogus, kuris nori likti. Šiuo metu jis yra Baltarusijos teritorijoje, jo nėra Lietuvos teritorijoje, – sakė ji. – Tai yra (Nikolajus – ELTA) Statkevičius, opozicionierius.“
69 metų N. Statkevičius yra atsargos pulkininkas leitenantas, Baltarusijos socialdemokratų lyderis ir buvo kandidatas į prezidentus 2010 m. rinkimuose.
Tais metais jis metė iššūkį Baltarusijos diktatoriui Aliaksandrui Lukašenkai, tačiau po didelio masto protesto prieš balsavimo rezultatus buvo suimtas ir penkeriems metams pasodintas į kalėjimą.
Savo kandidatūrą jis nusprendė kelti ir 2020 m. vykusiuose Baltarusijos prezidento rinkimuose. Šį kartą Minsko režimo jis vėl buvo pasodintas į kalėjimą.
Baltarusijos centrinei rinkimų komisijai atsisakius registruoti jo kandidatūrą, N. Statkevičius galiausiai parėmė Sviatlanos Cichanouskajos kandidatūrą.
