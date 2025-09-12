Nobelio komitetas: D. Trumpo pastangos gauti taikos premiją mūsų nuomonės nepaveiks

Sausį grįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas aiškiai pasakė, kad nori gauti šį prestižinį apdovanojimą, kurį netrukus po to, kai 2009 m. pradėjo eiti pareigas, daugelio nuostabai pelnė jo varžovas demokratas Barackas Obama.
79-erių metų milijardierius kiekvienai progai pasitaikius tvirtina, kad jo „nusipelnė“ ir teigia, jog užbaigė šešis karus, nors karai Gazos Ruože ir Ukrainoje, kuriuos jis sakosi norintis išspręsti, vis dar tęsiasi.
„Žinoma, pastebime, kad žiniasklaida skiria daug dėmesio vieniems ar kitiems kandidatams“, – Osle duodamas interviu naujienų agentūrai AFP sakė komiteto sekretorius Kristianas Bergas Harpvikenas.
„Tačiau tai neturi jokios įtakos komitete vykstančioms diskusijoms.“
„Komitetas kiekvieną kandidatą svarsto atsižvelgdamas į jo nuopelnus“, – paaiškino jis.
Šių metų laureatas bus paskelbtas spalio 10 d.
D. Trumpas savo teiginį, kad nusipelnė apdovanojimo, grindžia tuo, kad jo kandidatūrą premijai gauti iškėlė arba parėmė keli užsienio šalių vadovai, pradedant Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu iki baigiant Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu.
Tačiau jiems būtų reikėję gerokai paskubėti arba net būti aiškiaregiais, nes šių metų premijos laureatų kandidatūros turėjo būti pateiktos iki sausio 31 d., o šis terminas suėjo praėjus vos 11 dienų po to, kai D. Trumpas pradėjo eiti JAV prezidento pareigas.