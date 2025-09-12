Paviešintame vaizdo įraše – iš įvykio vietos bėgantis įtariamas Ch. Kirko žudikas

FTB rado šautuvą, kuriuo buvo nužudytas Ch. Kirkas, ir paskelbė piniginę premiją už pagalbą nustatant bei sulaikant nusikaltėlį.
Ch. Kirkas buvo populiarios tinklalaidės vedėjas ir artimas JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas. Jis buvo nušautas šūviu į kaklą per „Turning Point USA“ organizacijos renginį Jutos universitete.
Tyrėjai kol kas neatskleidė nusikaltimo motyvo, tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams sakė, kad yra įrodymų, galinčių atskleisti šaulio motyvus.
„Apie tai pranešime vėliau“, – teigė jis, pridūręs, kad teisėsaugos institucijos daro „didelę pažangą“ tyrime.
Valstijos pareigūnai ir FTB teigė, kad žudikas į universiteto miestelį atvyko likus kelioms minutėms iki renginio pradžios.
Renginys, per kurį buvo nušautas Ch. Kirkas, vadinosi „Įrodyk, kad klystu“ („Prove Me Wrong“ – angl.). Jis vyko atviroje erdvėje, priešais tūkstančius universiteto bendruomenės narių.
Tyrėjai išplatino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip žudikas bėga iš įvykio vietos.
„Vaizdo įraše matyti, kaip įtariamasis nušoka nuo pastato stogo po šūvio“, – teigiama FTB pranešime.
FTB taip pat paviešino nuotraukas, kuriose matyti vyras, lipantis laiptais į vieno universiteto pastato stogą, iš kurio, kaip manoma, buvo paleistas šūvis į Ch. Kirką.
Aktyvistas, aršus teisės turėti ginklą gynėjas, tuo metu atsakinėjo į klausimą apie masinius šaudymus.
„Šaulys nušoko nuo stogo ir pabėgo link netoliese esančių pastatų“, – pareiškė FTB specialusis agentas Robertas Bohlsas. Tyrėjai netoliese esančiame miške rado šautuvą, nuo jo buvo paimti pirštų atspaudai.
Jutos viešojo saugumo komisaras Beau Masonas teigė, kad šaulys atrodo studento amžiaus ir „gerai įsiliejo“ į universiteto aplinką.
FTB paskelbė įtariamojo nuotrauką ir pasiūlė 100 tūkst. JAV dolerių atlygį už informaciją, padėsiančią suimti žudiką.
„Prašome pagalbos nustatant asmens, įtariamo prisidėjus prie mirtino Charlie’io Kirko šaudymo Jutos slėnio universitete, tapatybę“, – socialiniame tinkle „X“ rašė FTB Solt Leik Sičio biuras.
Įtariamas šaulys sulaikytas
JAV prezidentas D. Trumpas penktadienio popietę paskelbė, kad įtariamasis Charlie Kirko žudikas buvo sulaikytas. Apie tai skelbia CNN.
„Esu įsitikinęs, kad jį sulaikėme“, – sakė D. Trumpas per laidą „Fox News“.
D. Trumpas sakė, kad įtariamąjį šaulį išdavė jo „labai artimas“ žmogus, ir teigė, kad daugiau informacijos bus paskelbta kiek vėliau.
JutaSolt Leik SitisFTB
