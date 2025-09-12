Po skandalo Baltuosiuose rūmuose – D. Trumpo pertraukto lenkų žurnalisto reakcija

D. Trumpo susitikimo su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu metu žurnalistas bandė paklausti klausimo, tačiau JAV prezidentas jį pertraukė ir rėžė nemalonų komentarą.
„Jums vertėtų susirasti kitą darbą“, – piktai į jį kreipėsi D. Trumpas.
M. Walkulskis – ilgametis „Lenkijos radijo“ Baltųjų rūmų korespondentas ir Baltųjų rūmų užsienio spaudos grupės pirmininkas.
Jis buvo vienas iš žurnalistų, kurie dalyvavo D. Trumpo ir K. Nawrockio susitikime. Tačiau žurnalisto užduotas klausimas JAV prezidentui sulaukė labai aštrios reakcijos.
„Jūs tiek kartų kalbėjote apie nusivylimą ir nepasitenkinimą, kurį jaučiate Putinui, tačiau jokių veiksmų…“, – žurnalistas pradėjo klausimą, tačiau nespėjo jo pabaigti, nes D. Trumpas jį pertraukė.
„Mes dar nebaigėme antrojo ir trečiojo etapo, bet jei jūs sakote, kad nieko nevyksta, tai turbūt jums vertėtų susirasti kitą darbą“, – rėžė jis.
Praėjus mažiau nei savaitei nuo incidento, M. Walkulskis interviu su portalu „Wyborcza“ prabilo apie savo „susidūrimą“ su D. Trumpu.
JAV prezidento žodžiai jo nesuglumino: „Kaip žurnalistas, turiu turėti storą odą, todėl nelaikau to asmenine ataka prieš mane.“
Jis taip pat paaiškino, kodėl pasirinko tokį klausimą apie D. Trumpo bandymus derėtis su V. Putinu.
„Čia yra tai, ką pastebėjau nuo tada, kai Trumpas tapo prezidentu – jo silpnumas Putino atžvilgiu. Nėra ryžtingų veiksmų prieš jį ir Rusiją, o jis pats pozicionuojasi… na, bent jau kažkur per vidurį tarp Ukrainos ir Rusijos.
Ir netgi daro Putinui palankius gestus, pavyzdžiui, raudonojo kilimo išklojimas Aliaskoje, kuris reiškė Putino sugrįžimą į pasaulio diplomatinę areną. Tai kažkas, kas mane jaudina, kas man rūpi, kas mane kaip žurnalistą įpareigoja. Noriu konfrontuoti Trumpą situacijose, kai turiu galimybę. Tai mano profesija“, – dėstė jis.
Žurnalistas pastebėjo, kad D. Trumpas yra ne tik politikas, bet ir „šoumenas“, o tokia įtampa Baltuosiuose rūmuose jam suteikia tam tikro malonumo.
M. Walkulskis priminė apie daug panašių situacijų, kuriose dalyvavo ir kiti, įskaitant amerikiečių žurnalistus. Tuo pat metu jis aiškino, kad JAV prezidentas reaguoja emociškai, kai sulaukia nepatogaus klausimo.
„Įžeidinėjimai, <...> atakos – tai jo prezidentavimo būdas. Jei jis jaučiasi prispaustas prie sienos arba mano, kad kažkas, jo nuomone, su juo nesąžiningai pasielgė ar pastatė jį į sunkią padėtį, jis smogia“, – aiškino lenkų žurnalistas.
M. Walkulskis patikino, kad dėl savo darbo nesijaudina ir toliau sieks savo žurnalistinių tikslų. Jis taip pat papasakojo, kaip į D. Trumpo žodžius reagavo kiti Ovaliniame kabinete buvę žurnalistai:
„Žinote, visada sunku… nėra malonu atsidurti situacijoje, kai JAV prezidentas tave įžeidinėja. Tai vienaip ar kitaip paliečia žmogų. Todėl žurnalistai po to priėjo prie manęs, paklausė, ar viskas gerai. Atsakiau, kad taip, kad tai mūsų darbas ir tiek.“
Jis taip pat atskleidė, kad jo dukra šiuo incidentu nesidomėjo, tuo tarpu žmona jau buvo pripratusi prie „neapibrėžtumo“, susijusio su jo darbu.
