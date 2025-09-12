Tylą nutraukė paskutinis su Ch. Kirku kalbėjęs studentas: „Negalėjau užduoti blogesnio klausimo“

„Nežinau, kaip padaryti šį vaizdo įrašą, tai buvo sunkios 24 valandos“, – vaizdo įraše sako 29 metų Hunteris Kozakas, Jutos slėnio universiteto matematikos studentas.
H. Kozakas aiškino, kad prieš sukrečiantį trečiadienio išpuolį jis buvo paskelbęs vaizdo įrašą, kuriame kritiškai vertino 31 metų „Turning Point USA“ įkūrėjo Ch. Kirko teiginį apie transseksualus ir masines šaudynes, ir nusprendė pasinaudoti proga asmeniškai jam dėl to paprieštarauti, kai jo renginys „Įrodyk, kad klystu“ („Prove Me Wrong“ – angl.) atkeliavo į jo paties miestelį Oreme, Jutos valstijoje.
H. Kozakas toliau prisiminė momentą, kai jis iškėlė klausimą Ch. Kirkui, bet pastarasis buvo sužeistas snaiperio kulka į kaklą, dėl ko likusi auditorija išsigandusi spruko iš universiteto teritorijos. Studentas prisipažįsta, kad „vos“ sugebėjo priversti save peržiūrėti įvykio vaizdo įrašą.
„Pirmiausia, jūs, sergantys psichopatai, manantys, kad tai (red. past. – žudymas) yra atsakymas... hm, tai nėra atsakymas. Nežinau, ką dar pasakyti“, – sako H. Kozakas.
„Po velnių tai nėra atsakymas. Tai siaubinga, vaikai nebeteko savo tėvo. Charlie turėjo du vaikus ir žmoną. Ir, nors tai ne apie mane, bet aš irgi turiu du vaikus ir žmoną. Jo vienerių metų berniukas užaugs be prisiminimų apie savo tėtį“, – kalbėjo studentas.
„Tai tragedija, su kuria sunku susitaikyti, ir aš esu bendruomenės, kuri šiuo metu stengiasi su tuo susitaikyti, dalis. Žmonės akivaizdžiai atkreipė dėmesį į ironiją į tai, kad prieš jam būnant nušautam aš kalbėjau apie tai kaip kairieji visuomet buvo labai taikūs. Ir tai turi prasmę tik tuo atveju, jei mes išliksime taikiais.
Aš viešai pareiškiau, kad visiškai nesutinku su Charlie Kirko nuomone, bet jis vis tiek yra žmogus – ar mes tai pamiršome? Ar mes išprotėjome? Aš sutinku su labai maža dalimi to, ką jis pasakė, bet vienas iš dalykų, kuriuos jis gynė, buvo pokalbis“, – sakė H. Kozakas.
H. Kozakas taip pat kreipėsi į sąmokslo teorijų šalininkus, kurie internete be jokių įrodymų užsiminė, kad, atsižvelgiant į Ch. Kirkui užduoto klausimo pobūdį, jis galėjo būti susijęs su išpuoliu: „Jūs niekuo nepadedate“.
„Aš kalbėjau su policija, – tęsė jis. – Mums viskas gerai, ačiū, ir jei jums seilė varva nuo to, kas įvyko, nesirodykite. Nežinau, ar kas nors iš mano auditorijos taip elgiasi, bet jei taip, jūs nesate dalis to, ką aš čia noriu padaryti.“
Amerikos konservatoriai ir toliau lieka emocijų sūkuryje, kai kurie iš jų pareikalavo, kad žmonės, socialinėje žiniasklaidoje nušviečiantys šį incidentą ar pasidžiaugiantys aktyvisto likimu, būtų nubausti.
Trečiadienį po pietų, praėjus maždaug 20 minučių nuo renginio pradžios, Ch. Kirkas iš auditorijos išsirinko H. Kozaką, kad šis užduotų jam klausimą.
„Ar žinote, kiek transseksualų amerikiečių per pastaruosius 10 metų tapo masinių šaudymų vykdytojais?“ – paklausė studentas.
„Per daug“, – atsakė Ch. Kirkas, sulaukęs minios aplodismentų.
H. Kozakas informavo jį, kad iš viso buvo penki. „Ar žinote, kiek masinių šaudymų buvo Amerikoje per pastaruosius 10 metų?“, – tęsė jis.
„Skaičiuojant ar neskaičiuojant gaujų smurtą?“ – atsakė Ch. Kirkas, o po kelių sekundžių kulka pataikė jam į kaklą ir jis nukrito nuo kėdės. Jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, bet netrukus mirė nuo sužalojimų.
„Norėjau jam mesti iššūkį“, – vėliau „The New York Times“ pasakojo H. Kozakas, pasakodamas apie savo siaubingus tos dienos išgyvenimus ir dar kartą išreikšdamas užuojautą Ch. Kirko šeimai.
„Negalėjau užduoti blogesnio klausimo“, – svarstė jis.
D. Trumpas teigia, kad buvo sulaikytas įtariamasis dėl Ch. Kirko nužudymo
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė, kad po didžiulės paieškos operacijos buvo sulaikytas įtariamasis dėl dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.
„Jį išdavė jam labai artimas asmuo“, – duodamas interviu kanalui „Fox News“ sakė D. Trumpas.
„Šis asmuo buvo susijęs su teisėsauga, tačiau jis buvo tikintis žmogus, pastorius, ir atvedė jį pas JAV maršalą, kuris buvo fantastiškas. Jie atvažiavo į policijos būstinę, ir jis dabar yra ten“, – kalbėjo JAV vadovas.
„Sučiupome žmogų, kuris, kaip manome, yra tas žmogus, kurio mes ieškome“, – pridūrė D. Trumpas.
Šaulys paleido vieną mirtiną šūvį, kuris pražudė 31-erių aktyvistą Ch. Kirką, telkusį jaunimo paramą D. Trumpui, kai jis trečiadienį lankėsi viename Jutos universitete. Teigiama, kad paieškos operacijoje dalyvavo šimtai agentų iš 20 teisėsaugos agentūrų.
Parengta pagal „The Independent“ inf.