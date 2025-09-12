Lrytas Premium prenumerata tik
Ukrainoje – netikėtas vizitas: Kyjive apsilankė princas Harry

2025 m. rugsėjo 12 d. 10:40
Ukrainos sostinėje Kyjive netikėtai apsilankė princas Harry, pranešė jo atstovas spaudai, kurio paskelbtą informaciją cituoja naujienų agentūra „Sky News“
Princas Harry, kuris 10 metų tarnavo Didžiosios Britanijos armijoje, mieste lankosi Ukrainos vyriausybės kvietimu.
Sasekso kunigaikštis į sostinę atvyko susitikti su per daugiau nei trejus metus trukusį karą su Rusija sunkiai sužeistais kariais.
Princas Harry, kuris du kartus tarnavo Afganistane, balandžio mėnesį jau lankėsi Ukrainoje, kur, dirbdamas su sužeistais veteranais, aplankė karo aukas.
Princas lankėsi Lvove esančiame ortopedijos centre „Superhumans Center“, kuriame gydomi ir reabilituojami sužeisti kariai ir civiliai.
Jo vizitas įvyko tuo metu, kai penktadienį Rusija ir Baltarusija NATO pašonėje pradėjo didelio masto bendras karines pratybas, o vos prieš dvi dienas Lenkija su NATO sąjungininkių pagalba savo oro erdvėje numušė, kaip įtariama, keletą rusiškų dronų.
Per pratybas „Zapad-2025“, kuriomis Rusija ir jos artima sąjungininkės mėgins pademonstruoti savo jėgą, bus surengtos pratybos abiejose šalyse ir Baltijos bei Barenco jūrose, pranešė Rusijos gynybos ministerija.
