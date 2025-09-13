Aliarmas Lenkijoje: dėl dronų grėsmės pakelti naikintuvai, parengties lygis – aukščiausias

Pasak Lenkijos operacinės vadovybės, dėl bepiločių orlaivių smūgių grėsmės Ukrainos pasienio regionuose virš Lenkijos pradėjo veikti kariniai bei sąjungininkų orlaiviai, o priešlėktuvinės gynybos ir radiolokacinės sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį.
„Dėmesio! Dėl bepiločių orlaivių (UAV) smūgių grėsmės Ukrainos regionuose, besiribojančiuose su Lenkija, mūsų oro erdvėje pradėjo veikti karinė aviacija.
Siekdamas užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą, Operacinės vadovybės vadas aktyvavo visas būtinas procedūras. Mūsų erdvėje veikia Lenkijos ir sąjungininkų orlaiviai, o priešlėktuvinės gynybos bei radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį.
Šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir skirti oro erdvės apsaugai bei piliečių saugumui, ypač teritorijose, esančiose greta grėsmės zonos.
Operacinė vadovybė nuolat stebi situaciją, o jai pavaldžios pajėgos ir priemonės išlieka visiškai pasirengusios nedelsiant reaguoti“, – rašoma pranešime.
Dėl dronų pavojaus buvo uždarytas ir Liublino oro uostas.
„Dėl karinės aviacijos veiksmų Liublino oro uostas ir jo kontroliuojama zona buvo uždaryti skrydžių operacijoms. Apie situacijos eigą bus pranešama nuolat“, – rašoma pranešime.
Šia informaciją taip pat patvirtino ir Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris taip pat antrino, jog oro erdvėje šiuo metu veikia Lenkijos ir sąjungininkų karinė aviacija.
„Dėl grėsmės, kurią kelia virš Ukrainos prie Lenkijos sienos veikiantys Rusijos dronai, mūsų oro erdvėje dislokuota prevencinė karinė aviacija – tiek Lenkijos, tiek sąjungininkų. Antžeminės oro gynybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – rašė D. Tuskas.