Iš D. Trumpo – reikalavimai NATO dėl sankcijų Rusijai

D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė, kad išsiuntė laišką visoms NATO valstybėms, kuriame pabrėžė – šios šalys taip pat turi įvesti sankcijas Rusijai ir privalo nustoti pirkti rusišką naftą.
„Esu pasiruošęs įvesti rimtas sankcijas Rusijai tada, kai visos NATO šalys sutiks ir pačios pradės daryti tą patį, ir kai visos NATO šalys NUSTOS PIRKTI NAFTĄ IŠ RUSIJOS.
Kaip žinote, NATO pasiryžimas LAIMĖTI buvo kur kas mažesnis nei 100 proc., o kai kurių šalių rusiškos naftos pirkimo kiekis buvo šokiruojantis!
Tai labai susilpnina jūsų derybinę poziciją ir derybinę galią prieš Rusiją. Bet kuriuo atveju aš pasiruošęs „imtis veiksmų“, kai tik jūs būsite. Tereikia pasakyti – kada?“, – rašė JAV prezidentas.
D. Trumpas pareiškė, kad šis žingsnis padėtų pasiekti konflikto pabaigą, o NATO valstybės taip pat galėtų įvesti 50–100 proc. muitus Kinijai, kurie būtų panaikinti pasibaigus karui Ukrainoje.
„Kinija turi stiprią kontrolę ir netgi gniaužtą prieš Rusiją, o šie galingi muitai nutrauktų tą gniaužtą“, – dėstė jis.
Baltųjų rūmų vadovas taip pat pakartojo teiginį, kad tai – ne D. Trumpo, o buvusio JAV prezidento Joe Bideno ir Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio pradėtas karas.
„Jei NATO darys taip, kaip sakau, KARAS greitai baigsis, ir visos tos gyvybės bus išsaugotos! Jei ne, tuomet jūs tik švaistote mano laiką, taip pat Jungtinių Valstijų laiką, energiją ir pinigus“, – tvirtino D. Trumpas.
