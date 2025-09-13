Po internete pasirodžiusio vaizdo įrašo – didžiulis nerimas dėl D. Trumpo sveikatos

Socialiniuose tinkluose paplitusiuose vaizdo įrašuose iš ketvirtadienį vykusių minėjimų matyti, kaip, atrodo, viena D. Trumpo veido pusė buvo „nukritusi“ į šoną.
Tai įvyko po anksčiau kilusio susirūpinimo dėl mėlynės ant D. Trumpo rankos ir po neseniai įvykusio vizito į „US Open“ teniso varžybas, kurio metu padarytose nuotraukose matyti, kaip JAV prezidentas išgeria mėlyną piliulę.
Interneto vartotojai spėliojo, kad D. Trumpo veido „nukritimas“ galėjo būti neseniai jį ištikusio insulto požymis.
Veido suglebimas ar persikreipimas yra būdingas simptomas po insulto.
„Insulto metu kraujo tekėjimas į skirtingas smegenų dalis gali sustoti. Jei kraujotaka sutrinka kairėje smegenų pusėje, gali nusvirti arba persikreipti dešinė veido pusė, ir atvirkščiai“, – taip simptomus aprašo Amerikos insultų institutas.
Socialiniuose tinkluose jau anksčiau pasirodė nepagrįstų spėlionių, kad D. Trumpą galėjo ištikti insultas, ar net mirtis.
Kaip įrodymą interneto vartotojai pasitelkė tai, kad JAV prezidentas kurį laiką nebuvo pasirodęs viešumoje, tačiau ši teorija subliuško dar tą pačią savaitę.
Socialinių tinklų vartotojai taip pat pastebėjo, kad rugsėjo 1-ąją buvo uždaryti įvažiavimai į netoli Vašingtono esantį Walterio Reedo kariuomenės medicinos centrą.
JAV institucijos nepateikė jokios informacijos apie suprastėjusią JAV prezidento sveikatą. Pats D. Trumpas ne kartą tvirtino esąs puikios sveikatos.
Liepą buvo pranešta, kad 79 metų prezidentui diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.
