Valstybinė žiniasklaida: Šiaurės Korėja stiprins branduolinį arsenalą ir įprastinę kariuomenę

Po 2019 m. žlugusio aukščiausiojo lygio susitikimo su JAV Šiaurės Korėja ne kartą pareiškė, kad niekada neatsisakys savo branduolinių ginklų, ir pasiskelbė „negrįžtama“ branduoline valstybe.
Šią savaitę lankydamasis ginkluotės tyrimų objektuose, Kim Jong Unas sakė, kad Pchenjanas „pasiūlys politiką, numatančią vienu metu skatinti branduolinių ir įprastinių ginkluotųjų pajėgų stiprinimą“, paskelbė valstybinė naujienų agentūra KCNA. Kim Jong Unas taip pat akcentavo poreikį „modernizuoti“ šalies įprastines ginkluotąsias pajėgas, tačiau partijos susitikimo datos nepatikslino.
Šiaurės Korėjos lyderį padrąsino karas Ukrainoje – jis užsitikrino svarbią Rusijos paramą, nes pasiuntė tūkstančius Šiaurės Korėjos karių kovoti Maskvos pusėje. Maskva ir Pchenjanas pernai pasirašė abipusės gynybos paktą, kai šioje atsiskyrusioje šalyje lankėsi Rusijos vadovas Vladimiras Putinas.
Seulas ne kartą perspėjo, kad Rusija didina paramą Pchenjanui, įskaitant galimą jautrių Rusijos karinių technologijų perdavimą mainais į Šiaurės Korėjos paramą kariaujant su Ukraina.
Paskutiniame partijos suvažiavime 2021 m. sausio mėnesį Kim Jong Unas pristatė ambicingą karinę darbotvarkę ir pažadėjo kurti pažangius ginklus, tokius kaip kariniai šnipinėjimo palydovai ir kietojo kuro tarpžemyninės balistinės raketos. Analitikai sako besitikintys, kad artėjantis susitikimas bus rengiamas kitų metų pradžioje.
Kim Jong Unas ir V. Putinas lydėjo Kinijos prezidentą Xi Jinpingą šį mėnesį Pekine vykusiame didžiuliame parade. Į tai aštriai sureagavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris apkaltino šiuos tris lyderius rengiant sąmokslą prieš Jungtines Valstijas.