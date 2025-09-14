D. Trumpo pastangos dėl taikos – bevaisės: po kiekvieno bandymo derėtis – stiprėjančios oro atakos

Pažymima, kad smūgių skaičiaus padidėjimas atspindi Rusijos amunicijos gamybos augimą ir deklaruotą Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino ryžtą karinėmis priemonėmis palaužti Ukrainą.
Leidinys atkreipė dėmesį, kad intensyviausi Ukrainos miestų bombardavimai įvyko šią vasarą.
Didelių atakų metu Ukrainos link paleidžiami šimtai dronų, dalis jų ilgai suka ratus aplink taikinį, o netikri taikiniai klaidina Ukrainos oro gynybą.
„Nors perėmimo rodiklis išliko gana stabilus, didesnis paleistų dronų skaičius reiškė didesnę žalą, net jei dauguma jų buvo numušti“, – pažymėjo leidinys.
Žurnalistai pabrėžė, kad Rusija dažnai sustiprindavo smūgius iškart po derybų ar telefono pokalbių tarp JAV, Ukrainos ir Rusijos pareigūnais.
„Tai yra dalis platesnio kognityvinio karo, kuriuo siekiama pasėti nesantaiką tarp JAV ir tarptautinių partnerių, siunčiant prieštaringus signalus apie jų susidomėjimą taikos susitarimu“, – komentavo geopolitikos analitikas iš Karo studijų instituto Danielis Milley.
„The Wall Street Journal“ pažymi, kad atakos vėl suintensyvėjo po D. Trumpo ir V. Putino pokalbio telefonu liepos pradžioje. Tuomet Rusija įvykdė iki šiol didžiausią bendrą ataką, paleisdama 728 dronus ir 13 raketų, daugelis jų skrido Kyjivo link.
Smūgis Kyjivui praėjus kelioms dienoms po D. Trumpo ir V. Putino susitikimo Aliaskoje buvo pats mirtiniausias sostinei per šį karą – žuvo 18 žmonių, buvo apgadintos Britų tarybos ir Europos Sąjungos atstovybės Ukrainoje patalpos.
Per visą karą Rusija bombardavo Ukrainos elektros tinklą. Šios atakos dalinai sustojo po kovą vykusių derybų, kurių metu Ukraina sutiko nutraukti išpuolius prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, o Maskva – sumažinti smūgius energetikos tinklams.
Pažymima, kad šios atakos vėl atsinaujino vasarą, panaikindamos vieną iš nedaugelio JAV vadovaujamų derybų pasiektų laimėjimų.
„Rusija nori parodyti Ukrainai ir Vakarams, kad turi būdų eskaluoti šį karą“, – „The Wall Street Journal“ dėstė raketų ekspertas iš Oslo universiteto Fabianas Hoffmannas.
Analitikų teigimu, Rusijos oro smūgių Ukrainai pagrindas yra auganti jos galimybė gaminti smogiamuosius dronus, o ne jų pirkimas iš Irano.
Remiantis Informacinio atsparumo centro analize, Rusija liepą į Ukrainą paleido beveik 6300 smogiamųjų dronų – tai buvo rekordas pagal smūgių skaičių.
Palyginimui, 2024-ųjų liepą buvo paleisti 426 tokie dronai.
„The Wall Street Journal“ pažymi, kad nuo tada, kai D. Trumpas tapo prezidentu, Ukrainos civilių gyventojai patyrė tris mirtiniausius oro smūgių mėnesius.
