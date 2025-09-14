Lrytas Premium prenumerata tik
PasaulisĮvykiai

Iš Baltųjų rūmų – raginimas Vengrijai ir Slovakijai nutraukti ryšius su Rusija

2025 m. rugsėjo 14 d. 16:59
Lrytas.lt
Trečiadienį JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas paragino likusius Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjus Europos Sąjungoje atsisakyti rusiškų žaliavų ir vietoje jų rinktis alternatyvas iš JAV, skelbia portalas „Politico“.
JAV pareigūnas susitiko su Briuselio pareigūnais, siekdamas aptarti, kaip padidinti amerikietiškų suskystintų gamtinių dujų importą ir atimti iš Rusijos finansavimą karui prieš Ukrainą.
C. Wrightas teigė, kad, jei ES nepakeis savo dujų įstatymų, importuoti suskystintas gamtines dujas iš JAV bus sunkiau. D. Trumpo administracijos pareigūnas pridūrė, kad Europai būtų geriau gauti žaliavas iš „draugų“.
Paklaustas, ar Vengrija ir Slovakija, kurios priešinasi Europos Komisijos pastangoms atsisakyti rusiškų dujų, turėtų galutinai nutraukti ryšius su Kremliumi, C. Wrightas atsakė: „Absoliučiai.“
„Mes norime visiškai išstumti rusiškas dujas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir visos Europos Sąjungos šalys – mes norime užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą.
Kuo labiau apribosime Rusijos galimybes finansuoti šį mirtiną karą, tuo geriau mums visiems. Tad atsakymas į jūsų klausimą – absoliučiai“, – pridūrė D. Trumpo atstovas.
Tuo pačiu C. Wrightas paragino Europos šalis ieškoti alternatyvų rusiškai branduolinei energetikai, sakydamas: „Mes norime, kad branduolinė technologija ateitų iš JAV arba pačios ES.“
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbánas jau seniai neslepia savo simpatijų Kremliui.
Jis reguliariai kaltina Ukrainą grasinant Vengrijos energetiniam saugumui, trukdo Europos Sąjungai įvesti sankcijas Rusijai ir skirti lėšas pagalbai Ukrainai.
JAVBaltieji RūmaiDonaldas Trumpas (Donald Trump)
