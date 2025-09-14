Londone įvyko 150 tūkst. žmonių protestas: skelbia apie susirėmimus su policija

Policijos teigimu, „Unite the Kingdom“ („Suvienykime Karalystę“ – liet.) eitynių metu kilo įtampa – kai kurie protestuotojai mėtė butelius ir kitus daiktus į pareigūnus, keturi iš jų buvo rimtai sužeisti.
Renginys Londono centre esančiame Vaitholo rajone. Jo dalyviai mosavo JK ir Anglijos vėliavomis. Dalis žmonių laikė plakatus raginančius stabdyti neteisėtą migraciją.
Technologijų milijardierius Elonas Muskas kreipėsi į protestuotojus nuotoliniu būdu, o tuo pat metu netoliese vyko kontrprotestas, kurį surengė „Stand Up To Racism“ („Stokime prieš rasizmą“ – liet.). Jame dalyvavo apie 5 tūkst. žmonių.
Metropoliteno policija pranešė, kad protesto metu dėl įvairių nusikaltimų buvo sulaikyti 25 asmenys, o smurtą pavadino „visiškai nepriimtinu“.
Didžiulei saugumo operacijai Londono centre buvo pasitelkta 1 tūkst. pareigūnų, dar 500 atvyko iš kitų pajėgų – Leičesteršyro, Notingamšyro bei Devono ir Kornvalio.
„Neabejotina, kad daugelis atėjo pasinaudoti savo teise į teisėtą protestą, tačiau nemaža dalis atėjo siekdami smurto“, – pareiškė asistentas komisaras Mattas Twistas.
Jis teigė, kad policininkai patyrė tokias traumas kaip dantų lūžis, smegenų sukrėtimas, išvarža, galvos trauma ir nosies lūžis.
„25 sulaikytieji – tik pradžia“, – pridūrė jis, žadėdamas, kad Metropoliteno policija nustatys visus riaušėse dalyvavusius asmenis.
Apie vidurdienį protesto ir kontrprotesto minias Whitehall’e atskyrė policijos eilės. Nors eitynės prasidėjo daugiausia taikiai, Metropoliteno policija teigė, kad kai kurie pareigūnai buvo užpulti, kai bandė atskirti abi grupes.
Policija nurodė, kad „Unite the Kingdom“ protestas „viršijo organizatorių prognozes“, todėl Whitehall’e ir Parlamento aikštėje nepakako vietos.
Didelės minios ignoravo policijos nurodymus ir bandė patekti į saugomas zonas bei į kontrproteste dalyvavusių „Stand Up To Racism“ užimtą teritoriją.
„Kai pareigūnai bandė juos sustabdyti, jie buvo spardomi ir mušami“, – pranešė Metropoliteno policija. Ji pasitelkė riaušių policiją, žirgus ir šunis, kad abi grupės būtų atskirtos.
Žmonės lipo per tvoras ir pastolius Whitehall’e, taip sukeldami pavojų sau ir kitiems. Vienu metu asmuo metė butelį į žirgą, dėl ko šis ir raitelis suklupo atgal.
Įvyko susirėmimų, kai policija naudojo lazdas, mėgindama atstumti T. Robinsono šalininkus Whitehall’o viršuje ir Trafalgaro aikštėje.
T. Robinsonas, kurio tikrasis vardas yra Stephenas Yaxley-Lennonas, pasakė kalbą „žodžio laisvės festivalyje“, kur kritikavo politikus už tai, kad šie „kartoja jo idėjas“.
Jis taip pat tvirtino, kad JK teismai nusprendė, jog neteisėtų migrantų teisės yra svarbesnės už „vietos bendruomenės“ teises.
T. Robinsonas tvirtino, kad tai – „didžiausia JK žodžio laisvės šventė“. Anot jo rėmėjų, renginys pritraukė 3 mln. dalyvių.
Praėjusį mėnesį Apeliacinis teismas panaikino draudimą apgyvendinti prieglobsčio prašytojus „The Bell Hotel“ viešbutyje Eppinge.
Proteste per vaizdo ryšį pasirodė ir E. Muskas, kuris kalbėjo apie „masinę, nekontroliuojamą migraciją“ ir paragino „pakeisti vyriausybę JK“.
„Reikia kažką daryti, – pareiškė milijardierius. – Turi būti paleistas Parlamentas ir surengti nauji rinkimai.“
TV laidų vedėja Katie Hopkins taip pat pasirodė scenoje po to, kai kartu su T. Robinsonu, Laurence’u Foxu ir Antu Middletonu žygiavo eitynių priekyje netoli Vaterlo stoties.
Tuo metu kontrproteste „Stand Up To Racism“ nepriklausoma parlamentarė Diane Abbott pasakė miniai: „Žinome, kad rasizmas, smurtas ir fašizmas nėra nauji dalykai. Tačiau žinote ką? Mes visada nugalėdavome tą rasizmą ir smurtą.“
Į kontrprotestą žmonės buvo atvykę iš visos šalies. Kitas šio mitingo dalyvis teigė, jog jį neramina „neapykantos naratyvas, kurį skleidžia kita pusė“, dar vienas pridūrė atvykęs parodyti, kad „Londonas nėra fašistinis miestas“.
T. Robinsonas baigė savo renginį šiek tiek po 18:30 ir pažadėjo surengti dar vieną.
42-ejų metų vyras buvo paleistas iš kalėjimo šių metų pradžioje, kur jis atsidūrė spalį dėl to, kad pažeidė draudimą kartoti melagingus teiginius apie Sirijos pabėgėlį, kuris buvo laimėjęs prieš jį ieškinį dėl šmeižto.
Jungtinė KaralystėLondonaskraštutiniai dešinieji
Rodyti daugiau žymių