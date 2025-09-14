Po sprogimo Madride, per kurį buvo sužeista dešimtys žmonių, pastate rastas negyvas vyras

Ispanijos sostinės gelbėjimo tarnybos pranešė, kad negyvo vyro kūną ugniagesiai ankstų sekmadienio rytą rado rūsyje.
Pasak dienraščio „El País“, žuvusiajam buvo 52 metai. Per sprogimą pietų Madrido Puente de Baljekas rajone taip pat buvo sužeisti 25 žmonės, trys iš jų – sunkiai.
Sprogimas įvyko šeštadienio popietę. Sekmadienį jo priežastis vis dar buvo neaiški, tačiau preliminariais duomenimis, sprogimą sukėlė dujų nuotėkis pirmame pastato aukšte.
Dienraščio „El País“ ir kitų Ispanijos žiniasklaidos priemonių duomenimis, sprogimas sugriovė dalį įėjimo į pastatą ir sieną, esančią prie netoliese esančio baro, taip pat apgadino patį barą bei virš jo esančius butus.
Madrido civilinės saugos agentūra paskelbė kelias įvykio vietos nuotraukas, kuriose matyti pastato fasado apgadinimai, sudaužytas vitrininis langas ir gerokai apgadintas baro vidus, įskaitant iš rėmų išmuštas duris.
Saugumo sumetimais evakuoti visų devynių pastato butų gyventojai. Miesto merija pažadėjo padėti jiems rasti laikiną būstą.