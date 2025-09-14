Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Po sprogimo Madride, per kurį buvo sužeista dešimtys žmonių, pastate rastas negyvas vyras

2025 m. rugsėjo 14 d. 15:17
Sekmadienį valdžios institucijos pranešė, kad Madride po galingo sprogimo, įvykusio dieną prieš, gelbėtojai gyvenamojo ir komercinio pastato griuvėsiuose aptiko vyro kūną.
Daugiau nuotraukų (1)
Ispanijos sostinės gelbėjimo tarnybos pranešė, kad negyvo vyro kūną ugniagesiai ankstų sekmadienio rytą rado rūsyje.
Pasak dienraščio „El País“, žuvusiajam buvo 52 metai. Per sprogimą pietų Madrido Puente de Baljekas rajone taip pat buvo sužeisti 25 žmonės, trys iš jų – sunkiai.
Sprogimas įvyko šeštadienio popietę. Sekmadienį jo priežastis vis dar buvo neaiški, tačiau preliminariais duomenimis, sprogimą sukėlė dujų nuotėkis pirmame pastato aukšte.
Dienraščio „El País“ ir kitų Ispanijos žiniasklaidos priemonių duomenimis, sprogimas sugriovė dalį įėjimo į pastatą ir sieną, esančią prie netoliese esančio baro, taip pat apgadino patį barą bei virš jo esančius butus.
Madrido civilinės saugos agentūra paskelbė kelias įvykio vietos nuotraukas, kuriose matyti pastato fasado apgadinimai, sudaužytas vitrininis langas ir gerokai apgadintas baro vidus, įskaitant iš rėmų išmuštas duris.
Saugumo sumetimais evakuoti visų devynių pastato butų gyventojai. Miesto merija pažadėjo padėti jiems rasti laikiną būstą.
IspanijaMadridassprogimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.