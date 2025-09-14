Rimtas incidentas Lenkijoje: Krokuvoje nuo tako nuslydo iš Turkijos atskridęs lėktuvas

Pirmieji apie įvykį kiek po 14 val. pranešė RMF FM, o netrukus informaciją patvirtino oro uosto atstovai bei gelbėjimo tarnybos.
„Galiu patvirtinti, kad lėktuvas nuvažiavo nuo tako, tačiau niekas rimtai nenukentėjo“, – „Fakt“ sakė oro uosto atstovė spaudai Monika Chylaszek.
Oficialiame oro uosto pranešime teigiama, kad lėktuvas sustojo žaliojoje zonoje, o visos tarnybos nedelsdamos pradėjo keleivių evakuaciją. Dėl incidento laikinai sustabdyta skrydžių veikla.
„Iš pradžių galvojome, kad oro uostas bus uždarytas maždaug dviem valandoms, tačiau situacija gali užsitęsti, todėl raginame keleivius sekti oro uosto pranešimus ir palaikyti ryšį su savo oro linijomis“, – sakė M. Chylaszek.
Po 15:30 val. patvirtinta, kad visi maždaug 190 keleivių jau buvo saugiai perkelti į oro uosto terminalą. Niekas nenukentėjo.
Incidento metu oro sąlygos Krokuvoje buvo sudėtingos – lijo smarkus lietus, dangus buvo apniukęs.
„Enter Air“ išplatintame pareiškime nurodoma, kad lėktuvas, kurį eksploatuoja „AirExplore“, nusileidimo metu dėl prastų oro sąlygų nukrypo nuo riedėjimo tako į neasfaltuotą zoną. „Svarbiausia, kad visi keleiviai yra saugūs. Šiuo metu jie buvo išlaipinti ir nugabenti į terminalą. Vėlesnius skrydžius vykdys mūsų parkui priklausantys orlaiviai, o mes laukiame oro uosto vadovybės sprendimų dėl orlaivio pašalinimo iš tako“, – teigiama bendrovės pranešime.
