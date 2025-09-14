Šie incidentai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai šeštadienį vakare Oriolo regione vakarinėje Rusijos įvyko geležinkelio bėgių atkarpos padėto sprogstamojo užtaiso sprogimas, nusinešdamas trijų žmonių gyvybes.
„Netoli Semrino stoties Leningrado Gatčinos rajone nuo bėgių nuvažiavus dyzeliniam lokomotyvui vyksta avarijos likvidavimo darbai“, – platformoje „Telegram“ pranešė gubernatorius Aleksandras Drozdenka.
„Žuvo traukinio mašinistas. Jis buvo įstrigęs kabinoje, o kai buvo išvaduotas, mirė greitosios pagalbos automobilyje“, – pridūrė jis.
Toliau į pietus esančioje atkarpoje nuo bėgių nuvažiavo krovininis traukinys su 15 tuščių cisterninių vagonų, tačiau žmonės šio incidento metu nenukentėjo, pirmiau paskelbtame pranešime teigė jis.
„Tiriama galimo sabotažo versija“, – pridūrė jis.
Rusijos geležinkelių tinklą ne kartą krėtė nuo bėgių nuvažiavusių traukinių avarijos, sprogimai ir gaisrai, dėl kurių valdžios institucijos kaltina Ukrainos vykdomą sabotažą.
Kyjivas paprastai neprisiima atsakomybės už tokius išpuolius, bet dažnai juos sveikina, teigdamas, kad Rusija naudoja savo traukinių tinklą aprūpinti Ukrainoje kariaujančias savo pajėgas kariais ir degalais.
Rusijatraukiniaiavarija
