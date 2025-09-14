Woody Allenas: Epsteinas kviestinių vakarienių metu „būdavo kuo maloniausias“

Direktorius teigė, kad su J. Epsteinu pirmąsyk susitiko per 2010 m. gruodį surengtą vakarienę, kurioje be jo paties dalyvavo ir Jorko hercogas princas Andrew.
89-erių W. Allenas dienraščiui „The Sunday Times“ sakė, kad jį ir jo žmoną Soon-Yi Previn vienas publicistas pakvietė į vakarienę, kurioje turėjo dalyvauti ir „vienas iš tų britų karališkosios šeimos asmenų“ bei kiti svečiai.
J. Epsteinas ką tik buvo atlikęs laisvės atėmimo bausmę už nepilnametės merginos įtraukimą į prostituciją.
„Tuomet Jeffrey‘io visai nepažinojome, bet pamatėme visus tuos žmones ir jie visi jį apkabindavo, todėl nusprendėme: „Aišku, vadinasi, jis yra svarbus personažas“, – aiškino W. Allenas.
„Jis mums pasakojo, kad sėdėjo kalėjime ir kad buvo... kažkokiu būdu neteisingai įkalintas.“
„Jis sakė, kad dabar stengiasi reabilituotis, užsiimdamas filantropine veikla ir skirdamas pinigų pažangiausiems mokslininkams ir universitetams. Jis buvo kuo maloniausias.“
Anot W. Alleno, jo žmona – jo buvusios žmonos Mios Farrow ir šios buvusio vyro Andre Previno įvaikinta dukra – norėjo susitikti su hercogu.
W. Allenas pasakojo, kad jis su Soon-Yi tapo nuolatiniais svečiais Epsteino namuose, kur „prie stalo visada rinkdavosi žymūs žmonės“.
„Niekada nematėme Jeffrey‘io su nepilnametėmis merginomis. Jis visada turėjo merginą, bet nepilnametės merginos – niekada“, – tvirtino jis.
Jis teigė, kad buvusi J. Epsteino mergina Ghislaine Maxwell, kuri šiuo metu atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už prekybą žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, nė viename iš tokių vakarėlių nedalyvaudavo.
2019 m. J. Epsteinas buvo rastas negyvas savo kameroje Niujorko kalėjime, kur buvo laikomas dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
Niujorko hercogas pasitraukė iš viešojo gyvenimo kilus triukšmui dėl jo draugystės su pedofilija užsiimančiu finansininku, o civilinėje byloje dėl seksualinės prievartos Virginiai Giuffre – moteriai, kurios jis teigė niekada nematęs – sumokėjo milijoninę kompensaciją.