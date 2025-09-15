Jutos gubernatorius: įtariamasis Ch. Kirko nužudymu kol kas nebendradarbiauja

„Įtariamasis kol kas nebendradarbiauja“, – sakė S. Coxas transliuotojui NBC.
S. Coxas sakė, kad 22 metų įtariamasis kilęs iš konservatyvios šeimos, tačiau laikėsi „kairiosios ideologijos“ ir leido laiką „giliame, tamsiame internete, „Reddit“ kultūroje ir kitose tamsiose vietose“.
Jis pridūrė, kad socialinė žiniasklaida atliko „tiesioginį vaidmenį kiekviename nužudyme ir pasikėsinime nužudyti, kuriuos matėme per pastaruosius penkerius ar šešerius metus“.
S. Coxas sakė, kad įtariamasis palaikė romantiškus santykius su savo sugyventine, „kuri keičia lytį iš vyro į moters“. Sugyventinė bendradarbiauja su valdžios institucijomis ir buvo „sukrėsta“ šio incidento, sakė Jutos gubernatorius.
31 metų Ch. Kirkas, garsus JAV prezidento Donaldo Trumpo šalininkas, trečiadienį kalbėdamas universitete vykusiame renginyje po atviru dangumi buvo pašautas į kaklą ir vėliau nuo patirtų sužalojimų mirė. Valstijos pareigūnai šį atvejį apibūdino kaip politinę žmogžudystę ir sakė, kad sieks mirties bausmės.
Ch. Kirkas neužėmė renkamų pareigų, tačiau buvo įtakingas masinės konservatyviosios politikos veikėjas, vadovavo jaunimo organizacijai „Turning Point USA“, vedė populiarią tinklalaidę ir turėjo milijonus sekėjų socialinėje žiniasklaidoje.
Organizacija „Turning Point USA“ sakė, kad rugsėjo 21 d. surengs atminimo renginį 60 000 vietų stadione netoli Finikso. D. Trumpas nurodė, kad gali dalyvauti Ch. Kirko laidotuvėse.
Prokurorai rengia kaltinimus, o FTB direktorius Kashas Patelis per liudijimą Kongrese artimiausiomis dienomis turėtų sulaukti klausimų dėl šios bylos.