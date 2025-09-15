Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lenkija neutralizavo droną, skraidžiusį virš svarbių vyriausybinių objektų, ir sulaikė du baltarusius

2025 m. rugsėjo 15 d. 22:37
Lrytas.lt
Lenkijos valstybės apsaugos tarnyba (SOP) neutralizavo droną, skraidžiusį virš svarbių vyriausybinių objektų, pranešė „Reuters“.
Socialiniame tinkle „X“ pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Taip pat buvo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai. Policija tiria incidento aplinkybes, pridūrė D. Tuskas.
Primename, kad rugsėjo 10 d. rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos pranešė panaudojusios ginkluotę prieš bepiločius orlaivius, kurie pakartotinai pažeidė šalies oro erdvę.
„Buvo panaudota ginkluotė, šiuo metu tęsiamos operacijos siekiant surasti numuštus objektus“, – skelbta kariuomenės pranešime socialiniame tinkle „X“.
Lenkijos kariuomenė taip pat skelbė, kad oro gynybos ir radarų sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį.
„Užtikrinant Lenkijos oro erdvės saugumą, Operatyvinis ginkluotųjų pajėgų vadas aktyvavo visas būtinas procedūras.
Kariuomenė yra visiškai pasirengusi nedelsiant reaguoti“, – rašoma pranešime.
 
