Prabilo žiauriai nužudytos pabėgėlės iš Ukrainos vaikinas: kaltinimų rėžė vienam žmogui

Stasas Nikulytsia internete buvo vadinamas 23-ejų I. Zarutskos „gyvenimo partneriu“. Rugpjūčio 22-ąją ji buvo subadyta lengvojo geležinkelio traukinyje, kaip įtariama, nusikaltėlio recidyvisto DeCarloso Browno.
Nuo tragedijos pradžios S. Nikulytsia liejo pyktį ir širdgėlą liūdnuose „Instagram“ įrašuose – dalijosi savo sielvartu, perpublikavo piktus komentarus ir klausė, kodėl D. Brownas, turėjęs ilgą nusikalstamos veiklos istoriją, apskritai buvo paleistas į laisvę.
I. Zarutska pabėgo iš karo draskomos Ukrainos kartu su mama Anna, seserimi Valerija ir broliu Bohdanu – jie atvyko į JAV 2022-ųjų rugpjūtį.
Iš pradžių prieglobstį radusi pas dėdės šeimą ramiame Šarlotės priemiestyje, Iryna neseniai persikėlė gyventi su savo vaikinu į madingą butą kitoje miesto dalyje.
Po jos mirties S. Nikulytsia pasidalijo jautriomis poros nuotraukomis „Instagram“ įrašuose. Savo paskyros viršuje vyras uždėjo grybuko simbolį ir sudaužytos širdies jaustuką – skirtą mylimajai.
Reaguodamas į beprasmišką žmogžudystę, S. Nikulytsia pasidalijo dviem trumposiomis vaizdo ištraukomis iš traukinio stebėjimo kamerų.
Jis taip pat perpublikavo vaizdo įrašą, kuriame matyti, kas įvyko po dūrių merginai. Traukinyje padarytame vaizdo įraše buvo girdimi kraupūs žodžiai: „pagavau tą baltą mergaitę“.
Neaišku, ar šį komentarą pasakė įtariamasis D. Brownas, kaip teigiama, ar kitas keleivis.
Vėlesniuose įrašuose jis pasidalijo vaizdo įrašu, kritikuojančiu keleivių neveiklumą po atakos. Įraše buvo apibrėžti keleiviai, o užrašas skelbė: „Štai kodėl jie nepaviešino originalaus įrašo.“
S. Nikulytsia taip pat užsiminė apie Šiaurės Karolinos magistrę Teresą Stokes, kuri sulaukė griežtos kritikos dėl sprendimo paleisti D. Browną likus septyniems mėnesiams iki nužudymo.
T. Stokes leido D. Brownui, kuris buvo benamis ir turėjo ilgą areštų istoriją, išeiti į laisvę su „rašytiniu pažadu“, kad jis sugrįš į kitą teismo posėdį.
Įrašuose pasirodė ir įrašyta D. Browno telefono žinutė seseriai Tracey, kurioje jis tvirtino, kad vyriausybė į jo smegenis įdiegė „svetimų medžiagų“ ir valdė jo veiksmus, kai jis puolė Iryną su peiliu.
S. Nikulytsia taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame vyras teigė, jog T. Stokes net nebaigė teisės mokyklos.
Artimieji buvo priblokšti
I. Zarutskai negrįžus namo, artimieji iš karto patikrino jos telefono buvimo vietą. Jie pamatė, kad ji vis dar yra stotyje, rašo „The Daily Mail“.
„Atvykę į stotį, jie buvo priblokšti sužinoję, kad Iryna mirė įvykio vietoje“, – teigiama jų advokato išplatintame pranešime.
Kadangi butas, kuriame S. Nikulytsia gyveno kartu su I. Zarutska, sukelia skaudžius prisiminimus, vyras, kaip sakė viena gyventoja, ketina išsikelti.
Ta pati gyventoja, nors asmeniškai nepažinojo Irynos, sakė norinti surengti nuolatinę atminimo iniciatyvą bendruomenėje, pavyzdžiui, įrengti suolelį, kad jauna moteris nebūtų pamiršta.
Šeimos atstovas spaudai išplatino pareiškimą: „Esame neapsakomai sugniuždyti. Iryna čia atvyko ieškoti ramybės ir saugumo, bet jos gyvybė buvo atimta pačiu baisiausiu būdu. Nė viena šeima neturėtų to patirti.“
Advokatas pridūrė, kad „pirmas šeimos prioritetas – užtikrinti, jog už Irynos nužudymą atsakingas vyras būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir liktų už grotų“.
Jie taip pat reikalauja „išsamaus tyrimo dėl aplinkybių, lėmusių Irynos mirtį, įskaitant saugumo protokolų spragas ir viešojo transporto sistemos trūkumus“.
„Tą vakarą tai galėjo nutikti bet kuriam keleiviui, – pridūrė jie. – Esame pasiryžę užtikrinti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų.“