Praėjus daigiau kaip 100 metų nuo nuskendimo, iš laivo „Britanikas“ iškelti pirmieji objektai

2025 m. rugsėjo 15 d. 21:20
Praėjus daugiau kaip 100 metų nuo nuskendimo, iš garsiojo „Titaniko“ brolio – laivo „Britanikas“ – iškelti pirmieji objektai.
Vykdant tyrimų programą, jie ištraukti iš daugiau kaip 120 metrų gylio, pirmadienį pranešė Graikijos kultūros ministerija. Tai, be kita ko, laivo varpas, signalinė lempa ir žiūronai.
Dėl srovių, gylio ir prasto matomumo darbai „Britaniko“ nuolaužose buvo „ypatingai sudėtingi“, teigiama ministerijos pranešime. Operacijoje dalyvavo 11 profesionalių narų. Iškelti objektai konservavimui nugabenti į Atėnus ir bus eksponuojami naujame povandeninių senienų muziejuje, kuris statomas Pirėjuje.
„Britanikas“, kaip ir jo garsusis brolis „Titanikas“, buvo pastatytas „Harland & Wolff“ laivų statykloje. Per pirmąjį pasaulinį karą britų karinis laivynas pertvarkė „Britaniką“ į laivą ligoninę. Šis 1916 m. lapkritį Egėjuje prie Graikijos krantų užplaukė ant vokiečių jūrinės minos ir per mažiau nei valandą nuskendo. „Britanike“ buvo 1 tūkst. 65 žmonės, 30 jų žuvo.
