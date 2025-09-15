Lrytas Premium prenumerata tik
Šiaurės Korėja paskelbė, kad jos, kaip branduolinės valstybės, statusas tapo „neatšaukiamas“

2025 m. rugsėjo 15 d. 09:51
Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, statusas yra „visam laikui“ įtvirtintas jos teisėje ir „neatšaukiamas“, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida, kartu pasmerkdama Jungtines Valstijas, reikalaujančias jos branduolinio nusiginklavimo.
„Neseniai vykusiame Tarptautinės atominės energijos agentūros valdytojų tarybos posėdyje JAV vėl įvykdė rimtą politinę provokaciją, pavadindamos mūsų turimą branduolinį ginklą neteisėtu ir reikalaudamos nusiginklavimo“, – sakoma Šiaurės Korėjos misijos prie Jungtinių Tautų pareiškime, kurį perdavė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra KCNA.
Šiaurės Korėjos, „kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, statusas, visam laikui įtvirtintas aukščiausiame ir pagrindiniame tautos įstatyme, tapo neatšaukiamas“, sakoma pareiškime, kuriame pažymima, kad šalis jau daugiau kaip 30 metų nepalaiko „oficialių santykių“ su TATENA.
TATENA „neturi nei juridinės, nei moralinės teisės kištis į branduolinį ginklą turinčios valstybės, kuri nepriklauso Branduolinio ginklo neplatinimo sutarčiai, vidaus reikalus“, teigiama pareiškime.
Šiaurės Korėja pasitraukė iš TATENA 1994 m., kilus nesutarimams dėl branduolinių patikrinimų, teigdama, kad Vašingtonas, prisidengdamas šia agentūra, siekia pažeisti jos suverenitetą.
Pchenjanas „griežtai priešinsis ir atmes bet kokius bandymus pakeisti dabartinį Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, kaip atsakingos branduolinę ginkluotę turinčios valstybės, statusą“, – priduriama pareiškime.
Pareiškimas paskelbtas po Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno apsilankymo ginklų kūrimo objektuose praėjusią savaitę. Ten būdamas jis sakė, kad Pchenjanas „vykdys politiką, pagal kurią vienu metu bus kuriamos ir branduolinės pajėgos, ir įprastinės ginkluotosios pajėgos“.
Po nesėkmingo 2019 m. aukščiausiojo lygio susitikimo su JAV dėl branduolinio nuginklavimo Šiaurės Korėja ne kartą sakė, kad niekada neatsisakys savo branduolinių ginklų.
 
