Iš Izraelio gynybos ministro – grėsminga žinutė: „Gaza dega“

2025 m. rugsėjo 16 d. 08:56
Izraelio kariuomenė naktį ėmė intensyviau bombarduoti Gazos miestą, antradienį pranešė gynybos ministras Israelis Katzas, pridurdamas, kad šio antpuolio tikslas yra išlaisvinti įkaitus ir sutriuškinti palestiniečių kovotojų organizaciją „Hamas“.
„Gaza dega“, – platformoje „Telegram“ rašė I. Katzas, pažadėdamas, kad Izraelis nenusileis ir nesitrauks, „kol misija bus įvykdyta“.
JAV naujienų svetainė „Axios“ cituodama Izraelio pareigūnų žodžius pranešė, kad šia operacija pradedamas antžeminis puolimas didžiausiame Gazos Ruožo mieste.
Naktį Gazos miestą beveik be pertraukos bombardavo Izraelio karo lėktuvai ir apšaudė izraeliečių artilerija, pranešė palestiniečių naujienų agentūra WAFA.
Palestiniečių žiniasklaida pranešė, kad vėliau į miestą, kuriame, kaip manoma, liko šimtai tūkstančių žmonių, įvažiavo tankai. Izraelio kariuomenė šios informacijos nepatvirtino.
