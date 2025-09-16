JAV oficialiai nebelaiko Kolumbijos sąjungininke kovoje su narkotikais

Nepaisant dešimtmečius trukusio glaudaus aljanso vadinamajame kare su narkotikais, JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo kolegą Kolumbijos prezidentą Gustavo Petro kritikavo už tai, kad šis ne tik nesugebėjo pažaboti kokaino gamybos, bet ir sulaukė jos augimo iki „visų laikų rekordų“, sakoma pasirašytame sprendime, kurį Baltieji rūmai pirmadienį išsiuntė Kongresui.
„Vadovaujant prezidentui G. Petro, kokainmedžių auginimas ir kokaino gamyba pasiekė rekordines aukštumas, o Kolumbijos vyriausybė nesugebėjo pasiekti net savo pačios gerokai sumažintų kokainmedžių naikinimo tikslų, o tai pakenkė ilgamečiam abipusiai naudingam mūsų šalių bendradarbiavimui kovojant su narkoteroristais“, – rašė D. Trumpas.
Vašingtonas nuo 1986 metų kasmet atlieka maždaug 20-ies narkotikus gaminančių ir platinančių šalių kovos su narkotikais pastangų vertinimus.
Kolumbijos atveju JAV parama kovai su narkotikais kasmet siekdavo apie 380 mln. dolerių, o dabar šiai paramai iškilo grėsmė.
Susitikęs su savo ministrų kabinetu kairysis G. Petro patvirtino šį pokytį, sakydamas, kad „Jungtinės Valstijos nebelaiko mūsų sąjungininkais po dešimčių policininkų ir karių žūčių“ kovoje su narkotikų karteliais ir kairiųjų partizanais, finansuojamais iš prekybos narkotikais.
Nuo pat atėjimo į valdžią 2022 m. G. Petro pasisakė už paradigmos pokytį JAV vadovaujamame kare su narkotikais, kurį jis laiko nesėkmingu, sutelkiant dėmesį į socialines problemas, skatinančias prekybą narkotikais.
Kolumbijos vyriausybės ir Jungtinių Tautų vertinimais, nuo 2022 m. kokainmedžių auginimas išaugo apie 70 proc.
Siekiant susigrąžinti oficialų statusą, D. Trumpas paragino Kolumbijos vyriausybę imtis „agresyvesnių veiksmų kokainmedžiams išnaikinti ir kokaino gamybai bei prekybai sumažinti“.
Jis taip pat paragino ją „patraukti atsakomybėn kokaino gamintojus, prekiautojus ir asmenis, gaunančius naudos iš kokaino gamybos, įskaitant geresnį bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis, siekiant perduoti teisingumui Kolumbijos nusikalstamų organizacijų vadus“.
JAVKolumbijaNarkotikai
Rodyti daugiau žymių